Havalimanlarında Neden Ayakkabımızı Çıkarmamızı İsterler?
Güvenlik sırasına geldiğimizde kemerimizi çözüyor, cebimizde ne varsa bırakıyor, ayakkabılarımızı da çıkarıyoruz. Bazen acelemiz olduğunda bu adım fazlasıyla sinir bozucu gelebiliyor. Özellikle elinizde çanta, sırtınızda yük varken ayakkabı çıkarmak ekstra uğraş gibi hissedilebiliyor. Ama bu kuralın öylesine alınmadığını bilmekte fayda var. Çünkü her şeyin temelinde çok net bir güvenlik gerekçesi yatıyor.
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Ayakkabı çıkarma kuralının arkasında ne var?
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Metal dedektörler her şeyi yakalayamıyor.
Peki neden ayakta tarama yapılamıyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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