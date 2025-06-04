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Havalimanlarında Neden Ayakkabımızı Çıkarmamızı İsterler?

Havalimanlarında Neden Ayakkabımızı Çıkarmamızı İsterler?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 16:50

Güvenlik sırasına geldiğimizde kemerimizi çözüyor, cebimizde ne varsa bırakıyor, ayakkabılarımızı da çıkarıyoruz. Bazen acelemiz olduğunda bu adım fazlasıyla sinir bozucu gelebiliyor. Özellikle elinizde çanta, sırtınızda yük varken ayakkabı çıkarmak ekstra uğraş gibi hissedilebiliyor. Ama bu kuralın öylesine alınmadığını bilmekte fayda var. Çünkü her şeyin temelinde çok net bir güvenlik gerekçesi yatıyor.

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Ayakkabı çıkarma kuralının arkasında ne var?

Ayakkabı çıkarma kuralının arkasında ne var?

Bu kuralın ana nedeni, ayakkabıların içerisine gizlenebilecek tehlikeli maddelere karşı önlem almak. 'Ayakkabının içinde ne gizlenebilir ki?' diye düşünebilirsiniz ama geçmişte yaşanan olaylar, güvenlik ekiplerinin bu konuyu neden ciddiye aldığını net bir şekilde açıklıyor. 

2001 yılında Richard Reid isimli bir kişi, ayakkabısının içine patlayıcı gizleyerek uçağa binmeye çalıştı. Bu olaydan sonra dünya genelindeki güvenlik protokolleri değişti ve ayakkabı kontrolü standart hale geldi. Çünkü ayakkabıların içine küçük silahlar, metal olmayan patlayıcılar ya da zararlı maddeler yerleştirilebiliyor ve bunlar çıplak gözle ya da sıradan metal dedektörlerle tespit edilemiyor.

Metal dedektörler her şeyi yakalayamıyor.

Metal dedektörler her şeyi yakalayamıyor.

Metal dedektörleri genelde silah gibi nesneleri tespit etmekte kullanılıyor ama her tehlikeli madde metal içermiyor. Özellikle bazı patlayıcılar tamamen metalsiz olabiliyor ve bu maddeler dedektörden rahatlıkla geçebiliyor. İşte bu yüzden sadece üzerinizde metal olup olmadığına değil, ayakkabıların içine ne gizlenmiş olabileceğine de bakılıyor. 

Terlik veya sandalet gibi açık ayakkabılar giyen bazı yolcuların ayakkabılarını çıkarmasına gerek kalmaması da bundan kaynaklanıyor çünkü bu tür ayakkabılar kolayca incelenebiliyor. Ancak spor ayakkabılar, botlar ya da kalın topuklu ayakkabılar dışarıdan bakıldığında tehlike barındırıp barındırmadığını anlamak için yeterli olmuyor.

Peki neden ayakta tarama yapılamıyor?

Peki neden ayakta tarama yapılamıyor?

Havalimanlarında kullanılan tarayıcılar genelde çantalardaki nesneleri taramak için optimize edilmiş. Ayakta bulunan ayakkabıların içini detaylıca inceleyebilecek teknolojiler ise her havalimanında bulunmuyor. Bu yüzden ayakkabılarınızı çıkarıp X-ray cihazına koymanız isteniyor. 

Ayrıca sadece ayakkabılar değil; ceket, kemer, saat ve cebinizdeki bozuk para bile olası tehlike olarak değerlendirilip taranmak zorunda kalıyor. Günümüzde her küçük detay, büyük bir felaketi önleyebilir potansiyele sahip olduğundan güvenlik kurallarına uyum göstermek hepimizin sorumluluğu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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