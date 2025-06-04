Havalimanlarında Neden Ayakkabımızı Çıkarmamızı İsterler?

Bu kuralın ana nedeni, ayakkabıların içerisine gizlenebilecek tehlikeli maddelere karşı önlem almak. 'Ayakkabının içinde ne gizlenebilir ki?' diye düşünebilirsiniz ama geçmişte yaşanan olaylar, güvenlik ekiplerinin bu konuyu neden ciddiye aldığını net bir şekilde açıklıyor.

2001 yılında Richard Reid isimli bir kişi, ayakkabısının içine patlayıcı gizleyerek uçağa binmeye çalıştı. Bu olaydan sonra dünya genelindeki güvenlik protokolleri değişti ve ayakkabı kontrolü standart hale geldi. Çünkü ayakkabıların içine küçük silahlar, metal olmayan patlayıcılar ya da zararlı maddeler yerleştirilebiliyor ve bunlar çıplak gözle ya da sıradan metal dedektörlerle tespit edilemiyor.