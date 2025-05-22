Uçak Kazalarının Çoğu Neden Kalkışta ya da İnişte Oluyor?
Uçakla seyahat ederken çoğumuz kalkışta ya da inişte biraz daha fazla geriliriz. Bu içgüdüsel korku aslında bilimsel verilerle de destekleniyor. Kazaların büyük kısmı bu iki aşamada gerçekleşiyor. Çünkü uçak bu anlarda en savunmasız halinde oluyor ve pilotların hata yapma süresi oldukça kısıtlı. Gelin bakalım...
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Bir uçuşun tamamı sekiz aşamada gerçekleşiyor ve bunların sadece ikisi, uçuş süresinin %6’sını oluşturuyor.
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Uçakların seyir halinde olması yani havada düz uçuş gerçekleştirdiği “en route” evresi aslında en güvenli aşama olarak kabul ediliyor.
Havacılık kazaları genellikle tek bir nedene değil, birkaç faktörün birleşimine bağlı gerçekleşiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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