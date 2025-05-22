Uçak Kazalarının Çoğu Neden Kalkışta ya da İnişte Oluyor?

Buna rağmen uçak kazalarının büyük çoğunluğu bu iki kısa aşamada meydana geliyor. Boeing’in 1959 ile 2017 yılları arasındaki ticari uçak kazalarını kapsayan analizine göre, 2007 ile 2016 yılları arasında yaşanan ölümcül kazaların neredeyse %50’si iniş ve alçalma sırasında gerçekleşti. Kalkış ve tırmanış ise toplam ölümcül kazaların %13’ünden sorumluydu.

Sebebi oldukça basit, kalkış genellikle 30-35 saniye sürüyor ve bu sırada bir sorun çıkarsa pilotun karar vermesi için neredeyse hiç vakti olmuyor. Uçak yerden fazla yükselmediği için hataları telafi edecek alan da yok.