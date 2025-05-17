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Uçaklar Batıdan Doğuya Neden Daha Hızlı Gidiyor?

Uçaklar Batıdan Doğuya Neden Daha Hızlı Gidiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.05.2025 - 16:19

Doğuya doğru yapılan uçak yolculukları hep daha kısa sürüyor, fark ettiniz mi? Çoğu kişi bunun sebebini “Dünya dönüyor ya hani” diye açıklıyor. Ama işin aslı o kadar basit değil. Uçağın hızı değişmiyor, ama yukarıda neler olup bittiği çok şeyi etkiliyor. Çünkü asıl farkı yaratan şey, jet stream denen deli gibi esen hava akımları. Peki neymiş bu jet stream? Bakalım!

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Jet stream dediğimiz şey, gökyüzünde çok yükseklerde, saatte 225 ila 440 kilometre hızla esen dar ama çılgın güçlü hava akımları.

Jet stream dediğimiz şey, gökyüzünde çok yükseklerde, saatte 225 ila 440 kilometre hızla esen dar ama çılgın güçlü hava akımları.

Güneşin atmosferi ısıtması ve Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşuyorlar. Özellikle kutuplara yakın ve tropikal bölgelerde yoğunlaşıyorlar ve genellikle batıdan doğuya doğru esiyorlar. Yani uçağın arkasına dev bir rüzgar desteği gelmiş gibi düşünün. Bu sayede uçak doğuya giderken adeta rüzgarı arkasına alıyor, sanki gökyüzünde akıntıya kapılmış gibi süzülüyor. 

1952 yılında Tokyo’dan Honolulu’ya yapılan bir uçuşta bu jet stream’in avantajı ilk kez keşfedilmişti. Uçak normalde 18 saatte varması gerekirken bu sayede 11.5 saatte ulaşmış. Bugün hala pek çok hava yolu, özellikle okyanus aşırı uçuşlarda rotalarını bu hava akımlarına göre planlıyor.

Jet stream’ler atmosferdeki sıcaklık dengesine bağlı olarak sürekli değişiyor.

Son araştırmalara göre Kuzey Atlantik ve Avrasya üzerindeki kış jet stream’leri son yıllarda hız kazanmış durumda. Ortalama hızları %8 artarak saatte 212 kilometreye kadar çıktı. Üstelik bu güçlü hava akımları kuzeye doğru kayıyor ve alışıldık sınırlarının dışına taşmaya başlıyor. 

Küresel ısınmanın etkisiyle bu akımların önümüzdeki yıllarda daha dengesiz ve değişken hale geleceği düşünülüyor. Bu da sadece uçuş süresiyle sınırlı bir etki değil; uçakların kaç yolcu alabileceğinden, ne kadar yakıt taşıyabileceğine kadar pek çok detayı etkiliyor.

Jet stream’ler sayesinde uçaklar hız kazanıyor kazanmasına ama bu işin bir de ters yanı var: açık hava türbülansı.

Jet stream’ler sayesinde uçaklar hız kazanıyor kazanmasına ama bu işin bir de ters yanı var: açık hava türbülansı.

Üstelik bu türbülans öyle önceden fark edilecek bir şey de değil; ne pilot görebiliyor ne radarlar algılayabiliyor. Özellikle yavaş ve hızlı hava akımlarının çarpıştığı yerlerde bu sarsıntılar daha da artıyor. Bilim insanları, küresel ısınmanın etkisiyle bu türbülansların 2050’ye kadar yüzde 170 oranında artabileceğini söylüyor. 

Mesela 1997’de Tokyo’dan Honolulu’ya giden bir uçuşta, uçak bir anda yaklaşık 30 metre düşmüş ve kemerini takmayan bir yolcu hayatını kaybetmişti. Yani jet stream bazen işleri hızlandırsa da böyle riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle 15 saati geçen uzun uçuşlarda bu etkiler daha da belirgin halle geliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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