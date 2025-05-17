Uçaklar Batıdan Doğuya Neden Daha Hızlı Gidiyor?

Güneşin atmosferi ısıtması ve Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşuyorlar. Özellikle kutuplara yakın ve tropikal bölgelerde yoğunlaşıyorlar ve genellikle batıdan doğuya doğru esiyorlar. Yani uçağın arkasına dev bir rüzgar desteği gelmiş gibi düşünün. Bu sayede uçak doğuya giderken adeta rüzgarı arkasına alıyor, sanki gökyüzünde akıntıya kapılmış gibi süzülüyor.

1952 yılında Tokyo’dan Honolulu’ya yapılan bir uçuşta bu jet stream’in avantajı ilk kez keşfedilmişti. Uçak normalde 18 saatte varması gerekirken bu sayede 11.5 saatte ulaşmış. Bugün hala pek çok hava yolu, özellikle okyanus aşırı uçuşlarda rotalarını bu hava akımlarına göre planlıyor.