Uçaklar Batıdan Doğuya Neden Daha Hızlı Gidiyor?
Doğuya doğru yapılan uçak yolculukları hep daha kısa sürüyor, fark ettiniz mi? Çoğu kişi bunun sebebini “Dünya dönüyor ya hani” diye açıklıyor. Ama işin aslı o kadar basit değil. Uçağın hızı değişmiyor, ama yukarıda neler olup bittiği çok şeyi etkiliyor. Çünkü asıl farkı yaratan şey, jet stream denen deli gibi esen hava akımları. Peki neymiş bu jet stream? Bakalım!
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Jet stream dediğimiz şey, gökyüzünde çok yükseklerde, saatte 225 ila 440 kilometre hızla esen dar ama çılgın güçlü hava akımları.
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Jet stream’ler atmosferdeki sıcaklık dengesine bağlı olarak sürekli değişiyor.
Jet stream’ler sayesinde uçaklar hız kazanıyor kazanmasına ama bu işin bir de ters yanı var: açık hava türbülansı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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