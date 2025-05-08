Resmen Donuyoruz: Uçakların İçi Neden Hep Çok Soğuk Olur?
Uçağa bindiğimiz anda daha kalkış yapılmadan bile o serin hava yüzümüze çarpar. Birçoğumuz yanımıza kazak ya da hırka almadan seyahat etmenin pişmanlığını yaşamışızdır. Özellikle uzun uçuşlarda bu serinlik bazen ciddi şekilde rahatsız edici olabilir. Peki uçakların içinin hep soğuk olması rast mı geliyor dersiniz? Aslında arkasında düşündüğünüzden çok daha önemli gerekçeler var.
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O soğuk hava, sağlığınız için!
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Yani soğuk kabin, hastalık riskini azaltıyor mu?
Uçaklarda kullanılan yeni nesil teknolojiler kabin sıcaklığını dengelemek için büyük bir rol oynuyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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