Resmen Donuyoruz: Uçakların İçi Neden Hep Çok Soğuk Olur?

Uçuş sırasında kabin sıcaklığı genelde yaklaşık 22-24°C arasında tutuluyor ve bu sıcaklık aslında göründüğü kadar düşük olmasa da yükseklere çıkıldığında daha serin hissediliyor. Bunun en büyük nedeni uçak yükseldikçe dış ortamın neredeyse donma noktasına kadar düşmesi ve kabin havasının kuruluğunun etkisini artırması. Kabindeki kuru hava vücudun susuz kalmasına neden olabiliyor; bu da baş ağrısı, kas krampları, baş dönmesi gibi etkiler yaratabiliyor.

Serin hava, bu etkileri minimuma indirmek için stratejik olarak ayarlanıyor çünkü vücudun nem kaybını azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca uzun süre oturma, düşük oksijen ve hava basıncı gibi faktörler bayılma riskini artırabiliyor ve sıcak hava bu riski daha da yükseltiyor. Soğuk hava, kan damarlarının genişlemesini engelleyerek tansiyonun aniden düşmesini önlüyor ve böylece bayılma gibi acil durumların önüne geçiliyor.