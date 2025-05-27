Meğerse Tehlikeliymiş: Uçuş Görevlisi, Uçuş Öncesi Uyuyan Yolcuları Uyardı!

“Yolculuk yorgunluğu nedeniyle uçağa adım atar atmaz uyumak istemeniz anlaşılır bir durum. Ancak kalkıştan önce uyumak hem kulak sağlığınız açısından zararlıdır hem de uçuşun en kritik anlarından biri olan taksi sürecinde uyanık olmanız hayati önem taşır. Uçak pistte ilerlerken ya da acil bir durum yaşanması halinde, uyanık ve dikkatli olmanız gerekebilir. Bu nedenle kalkış gerçekleşmeden önce uyumamanızı tavsiye ederim.”