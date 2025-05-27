Meğerse Tehlikeliymiş: Uçuş Görevlisi, Uçuş Öncesi Uyuyan Yolcuları Uyardı!
Kaynak: https://www.birminghammail.co.uk/trav...
Uçak yolculuklarından önce uyumak özellikle erken saatlerdeki seferlerde birçok yolcu için alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak deneyimli kabin memuru Ale Pedroza, kalkıştan önce uyumanın sanıldığından daha riskli olduğunu belirterek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
İşte detaylar...
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Uçak yolculukları öncesinde kısa bir uyku çekmek, özellikle erken saatlerde başlayan seyahatlerde pek çok yolcu için mantıklı gibi görünebilir.
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Pedroza konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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