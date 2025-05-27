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Meğerse Tehlikeliymiş: Uçuş Görevlisi, Uçuş Öncesi Uyuyan Yolcuları Uyardı!

Meğerse Tehlikeliymiş: Uçuş Görevlisi, Uçuş Öncesi Uyuyan Yolcuları Uyardı!

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 18:23

Uçak yolculuklarından önce uyumak özellikle erken saatlerdeki seferlerde birçok yolcu için alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak deneyimli kabin memuru Ale Pedroza, kalkıştan önce uyumanın sanıldığından daha riskli olduğunu belirterek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.birminghammail.co.uk/trav...
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Uçak yolculukları öncesinde kısa bir uyku çekmek, özellikle erken saatlerde başlayan seyahatlerde pek çok yolcu için mantıklı gibi görünebilir.

Uçak yolculukları öncesinde kısa bir uyku çekmek, özellikle erken saatlerde başlayan seyahatlerde pek çok yolcu için mantıklı gibi görünebilir.

Ancak kabin memuru Ale Pedroza, kalkış öncesinde uyumanın sanıldığından daha ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.

Paylaştığı son videosunda yolculara uçakta kaçınmaları gereken davranışlar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bu uyarılar arasında en dikkat çekeni ise kalkış öncesi uykuya dalmaktan kaçınmak oldu. Peki neden?

Pedroza konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Pedroza konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Yolculuk yorgunluğu nedeniyle uçağa adım atar atmaz uyumak istemeniz anlaşılır bir durum. Ancak kalkıştan önce uyumak hem kulak sağlığınız açısından zararlıdır hem de uçuşun en kritik anlarından biri olan taksi sürecinde uyanık olmanız hayati önem taşır. Uçak pistte ilerlerken ya da acil bir durum yaşanması halinde, uyanık ve dikkatli olmanız gerekebilir. Bu nedenle kalkış gerçekleşmeden önce uyumamanızı tavsiye ederim.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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