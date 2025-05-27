Yarından İtibaren (28 Mayıs Çarşamba) Şans Kapıları Sonuna Kadar Açılacak Burçlar

Yay burçları için bu transitin anlamı daha da derin; zira Jüpiter bu burcun yönetici gezegenidir. Bu dönemde, hem içsel huzurun hem de dışsal uyumun yeniden sağlandığı hissedilebilir.

Geleceğe dair umutlar canlanırken, geçmişte ertelenmiş ya da unutulmuş planlar yeniden gündeme gelebilir. Yay burçları için bu süreç, kişisel hedeflerini güncellemek, özgüven kazanmak ve doğru zamanda doğru adımları atmak açısından son derece verimli olabilir.