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Asyalılar Neden Hemen Hemen Her Şeyde Chopstick Kullanıyor?

Asyalılar Neden Hemen Hemen Her Şeyde Chopstick Kullanıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.05.2025 - 10:45

Asya kültürlerinde çubukların sadece yemek yerken değil, günlük hayatta da sıkça kullanıldığını fark etmiş olabilirsiniz. Özellikle küçük şeylerle uğraşırken çubuğa sarılan insanları görünce bu işin nedenini merak ediyor insan. İlk bakışta pratik bir alışkanlık gibi dursa da işin ucu aslında çok daha derinlere gidiyor. Binlerce yıl öncesine uzanan bu gelenek, zamanla yaşamın her alanına yayılmış. Gelin şimdi bu iki çubuğun neden bu kadar önemli olduğuna birlikte bakalım.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Bugünkü anlamıyla chopstick’lerin kökeni, 4.000-5.000 yıl kadar önce Çin’de ortaya çıkan pişirme araçlarına dayanıyor.

Bugünkü anlamıyla chopstick’lerin kökeni, 4.000-5.000 yıl kadar önce Çin’de ortaya çıkan pişirme araçlarına dayanıyor.

İlk başta sadece sıcak tencere ya da yağ dolu kaplara uzanmak için kullanılıyorlardı. Ama işler zamanla değişti. Ülkede nüfus artıp kaynaklar azaldıkça, insanlar yemeklerini minik parçalara ayırmaya başladı ki daha hızlı pişsin. Böylece sofrada bıçaklara gerek kalmadı. 

Ufalanmış yemekleri almak için en uygun araç da çubuklardı. Üstelik ucuzdular, kolay üretiliyorlardı ve her yere uyuyorlardı. O andan sonra sadece sofrada değil, evdeki birçok işte de kullanılmaya başlandılar.

Çubukların hayatın her alanına sızmasında felsefi düşünceler de etkili oldu.

Çubukların hayatın her alanına sızmasında felsefi düşünceler de etkili oldu.

Konfüçyüs, sofrasında kesici alet görmek istemeyen biriydi. Ona göre bıçaklar şiddeti temsil ediyordu ve yemek sırasında bu tür aletlerin varlığı hoş karşılanmazdı. 'Onurlu bir insan ne mutfağa yaklaşır ne de bıçak bulundurur.' sözü bu anlayışın özetiydi. 

Bu yüzden çubukların ucu sivri değil, küt tasarlanıyordu. Böylece kimse sofrada bir şeyleri dürtmeye ya da kesmeye kalkmıyordu. Bu yaklaşım sadece yemeği değil, gündelik davranışları da etkiledi

Bugün hala Asya’nın pek çok yerinde chopstick’ler sadece sofrada değil, el becerisi gerektiren işler için de kullanılıyor.

Takı dizmekten minik nesneleri ayırmaya kadar birçok işte bu çubuklara başvuruluyor. Hatta bazı evlerde mektup açarken ya da küçük tamiratlarda bile çubuklara rastlamak mümkün. Birçok çocuk daha küçük yaşta çubuk kullanmayı öğreniyor çünkü bu bir nevi görgü meselesi. 

Hatalı kullanım bazen aileye ayıp sayılabiliyor. Üstelik her ülkede geçerli olan kurallar da farklı. Japonya’da çubukları pilava dik saplamak bir cenaze geleneği sayılırken, Kore’de yaşlılardan önce çubuğa uzanmak kabalık olarak görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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