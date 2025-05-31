Asyalılar Neden Hemen Hemen Her Şeyde Chopstick Kullanıyor?

İlk başta sadece sıcak tencere ya da yağ dolu kaplara uzanmak için kullanılıyorlardı. Ama işler zamanla değişti. Ülkede nüfus artıp kaynaklar azaldıkça, insanlar yemeklerini minik parçalara ayırmaya başladı ki daha hızlı pişsin. Böylece sofrada bıçaklara gerek kalmadı.

Ufalanmış yemekleri almak için en uygun araç da çubuklardı. Üstelik ucuzdular, kolay üretiliyorlardı ve her yere uyuyorlardı. O andan sonra sadece sofrada değil, evdeki birçok işte de kullanılmaya başlandılar.