Haritalar Neden Hep Kuzeyi Yukarıda Gösteriyor?
Bir haritaya baktığınızda üstte kuzeyin olması size de doğal geliyor olabilir. Hatta Dünya’yı sanki tepede Kuzey Kutbu varmış gibi hayal ediyor olabilirsiniz. Ancak bu sadece tarihsel bir tercihin ürünü. Üstelik oldukça tartışmalı bir tercih bu. Çünkü evrende aslında yukarı ya da aşağı diye bir şey yok!
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Peki neden kuzey yukarıda?
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Bugünkü kuzey-yukarı haritaların atası, 1569’da Gerardus Mercator’un çizdiği meşhur dünya haritasıydı.
İşin ilginç yanı, bu tercih psikolojik algılarımızı da etkiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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