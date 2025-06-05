Haritalar Neden Hep Kuzeyi Yukarıda Gösteriyor?

Modern haritaların kuzeyi yukarıda göstermesi, çok da eski olmayan bir alışkanlık. Binlerce yıl boyunca insanlar haritaları çizerken yön konusunda birbirinden tamamen farklı tercihler yaptı. Antik Mısır haritalarında doğu yani güneşin doğduğu yön üstteydi. İslam kültüründe ise Mekke’nin güneyde kalması nedeniyle haritalar genellikle güneyi yukarıda gösterecek şekilde çiziliyordu.

Hatta Çin haritalarında kuzeyin yukarıda gösterilme sebebi, imparatorun kuzeyde yaşamasıydı. Haritada üstte yer almak, kültürel anlamda gücü temsil ediyordu. Bu yüzden halk haritada yukarıya, yani imparatora “bakıyor” gibi konumlandırıldı. Yani yön seçimi bilimsel değil, tamamen sosyal ve politikti.