Teslimiyetin Simgesi Olarak Neden Beyaz Bayrak Kullanılıyor?

Beyaz bayrağın tam olarak ne zaman ortaya çıktığı net değil. Ama Roma tarihçileri Livy ve Tacitus’un aktardıklarına göre, M.Ö. 200’lerde ve M.S. 69 yılında taraflar savaşmak istemediklerinde ellerinde beyaz yün bantlar ve zeytin dallarıyla ortaya çıkıyordu. O dönemde Akdeniz halkı tanrılara tapınmak için beyaz kumaşlar giydiği için, savaşta bu renk kumaşları kullanmak bir nevi “Bizi koruyun, merhamet diliyoruz” anlamına geliyordu.

Tarihçi Ed Watts da bu sembollerin aslında tanrılara sığınma çağrısı olduğunu söylüyor. Yani beyaz hem inanca hem de stratejiye dayalı bir tercihti. 1578’de Kuzey Kutbu’na doğru yelken açan İngiliz denizci George Best, Inuit halkının barış niyetiyle hayvan bağırsağından dikilmiş beyaz bir bayrak salladığını yazmıştı. Yani beyaz bayrak yalnızca savaş gibi durumlarda 'barış' anlamında kullanılmamış.