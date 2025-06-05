Teslimiyetin Simgesi Olarak Neden Beyaz Bayrak Kullanılıyor?
Beyaz bir bayrak dalgalandığında, çoğumuzun aklına ilk olarak barış ya da teslimiyet gelir. Ancak bu simgenin tarihi sandığınızdan çok daha karmaşık ve ilginç. Her zaman pes etmek anlamına da gelmiyor aslında. Kimi zaman sadece konuşmak istemenin ya da ölüleri gömmek için kısa süreli bir ateşkes arayışının işareti olabiliyor. Yani beyaz bayrak, her zaman “yenildik” anlamına gelmeyebiliyor. Gelin kısa bi' tarih yolculuğuna çıkalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz bayrağın kökeni nereye dayanıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz bayrak zamanla sahada işe yarar bir araca dönüşmüş.
Bu gibi örneklerin çoğalmasıyla birlikte 1899’daki Lahey Konferansı’nda beyaz bayrak taşıyanlara dokunulmaması gerektiği kural haline gelmiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın