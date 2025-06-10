Fermuarların Üstünde Bulunan "YKK" Yazısının Anlamı Ne?

YKK aslında Japonca “Yoshida Kogyo Kabushikikaisha” ifadesinin baş harfleri. Türkçesiyle “Yoshida Anonim Şirketi” anlamına geliyor. Bu Japon firma, 1934 yılında Tadao Yoshida tarafından Tokyo’da kuruldu. Başlangıçta fermuarları sadece askeri kıyafetler ve paraşütler için üreten firma, bugün yılda yaklaşık 10 milyar fermuar üretiyor.

Yani dünya üzerindeki fermuarların neredeyse yarısı YKK tarafından yapılmış oluyor. Hatta yıllık üretimleri 3 milyon kilometreyi buluyor ki bu da Dünya'nın çevresini 80’den fazla kez dolaşabilecek uzunlukta bir fermuar demek!