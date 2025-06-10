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Fermuarların Üstünde Bulunan "YKK" Yazısının Anlamı Ne?

Fermuarların Üstünde Bulunan "YKK" Yazısının Anlamı Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 11:19

Fermuarınızı çekerken üzerinde minik harflerle yazılmış 'YKK' ifadesine denk geldiğiniz oldu mu? Çoğu kişi bu detayı fark etse de ne anlama geldiğini pek düşünmez. Oysa bu üç harfin arkasında, dünya genelinde milyarlarca üründe kullanılan dev bir marka yatıyor. Peki YKK tam olarak ne demek ve neden bu kadar yaygın?

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YKK neyin kısaltması?

YKK neyin kısaltması?

YKK aslında Japonca “Yoshida Kogyo Kabushikikaisha” ifadesinin baş harfleri. Türkçesiyle “Yoshida Anonim Şirketi” anlamına geliyor. Bu Japon firma, 1934 yılında Tadao Yoshida tarafından Tokyo’da kuruldu. Başlangıçta fermuarları sadece askeri kıyafetler ve paraşütler için üreten firma, bugün yılda yaklaşık 10 milyar fermuar üretiyor.

Yani dünya üzerindeki fermuarların neredeyse yarısı YKK tarafından yapılmış oluyor. Hatta yıllık üretimleri 3 milyon kilometreyi buluyor ki bu da Dünya'nın çevresini 80’den fazla kez dolaşabilecek uzunlukta bir fermuar demek!

Üzerinde YKK yazan her fermuar bu firmaya mı ait?

Üzerinde YKK yazan her fermuar bu firmaya mı ait?

Evet, gördüğünüz o harfler doğrudan üretici firmanın kısaltması. YKK, kendi ürettiği tüm fermuarlara bu harfleri basıyor. Hem imza gibi bir işaret hem de kalitenin garantisi gibi düşünülüyor. Bu kadar güvenilmesinin sebebi de üretimin baştan sona sadece onlara ait olması. 

Yani dışarıdan parça toplamıyorlar; metali kendileri eritiyor, kalıbı döküyor, paketlemeyi bile kendi tesislerinde yapıyorlar. Böyle olunca da hem markalar hem kullanıcılar bu fermuarlara daha çok güveniyor.

Neredeyse her yerde bu markayı görebilirsiniz.

Neredeyse her yerde bu markayı görebilirsiniz.

Bugün YKK fermuarlarını çantalarda, ayakkabılarda, botlarda, hatta dalış kıyafetlerinde ve lüks çanta markalarında bile görmek mümkün. Hatta geleneksel müzik aletlerinin kılıflarında bile karşımıza çıkabiliyorlar. Peki siz hiç fark etmiş miydiniz? Yorumlarda bekliyoruz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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