Fermuarların Üstünde Bulunan "YKK" Yazısının Anlamı Ne?
Fermuarınızı çekerken üzerinde minik harflerle yazılmış 'YKK' ifadesine denk geldiğiniz oldu mu? Çoğu kişi bu detayı fark etse de ne anlama geldiğini pek düşünmez. Oysa bu üç harfin arkasında, dünya genelinde milyarlarca üründe kullanılan dev bir marka yatıyor. Peki YKK tam olarak ne demek ve neden bu kadar yaygın?
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YKK neyin kısaltması?
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Üzerinde YKK yazan her fermuar bu firmaya mı ait?
Neredeyse her yerde bu markayı görebilirsiniz.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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