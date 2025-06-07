Singapur Sokaklarında Neden Çöp Bulmak Neredeyse İmkansız?
Singapur’a ilk kez giden biri için sokakların bu kadar temiz olması gerçekten şaşırtıcı. Ne yerde çöp var ne de bir kenara bırakılmış plastik şişe. Sanki biri sürekli arkanızdan gelip süpürüyor gibi. Bu kadar pürüzsüz bir manzaranın sebebi sadece insanların çevreye duyarlı olması değil. Asıl işin sırrı, görünmeyen ama çok sıkı çalışan bir sistemde ve kurallar zincirinde saklı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Singapur’un temizlik takıntısı nereden geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerçekten kimse yere çöp atmıyor mu?
Atıklar nereye gidiyor?
Semakau Adası, Singapur’un tek çöp depolama alanı ve 2035 yılına kadar dolması bekleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın