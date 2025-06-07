Singapur Sokaklarında Neden Çöp Bulmak Neredeyse İmkansız?

Her şey 1968 yılında Başkan Lee Kuan Yew’in başlattığı 'Keep Singapore Clean' kampanyasıyla başladı. O dönemde şehir hem sokak kirliliği hem de sanayi atıkları nedeniyle sağlıksız bir yer haline gelmişti. Dünya Sağlık Örgütü bile 1967’de Singapur’u kirli bölge ilan etmişti.

Başkan Yew, çöp atmayı alışkanlık haline getiren halkı eğitmek yerine doğrudan yüksek para cezaları uyguladı. Bu ani müdahale işe yaradı, halk davranışlarını hızla değiştirdi ve sokaklar ilk kez gerçekten temizlenmiş oldu. Böylece temizlik, bir yurttaşlık görevi olmaktan çok devlet politikası haline geldi.