Kediler Ölen Sahiplerini Gerçekten Yer mi?
Kedinizi çok seviyor olabilirsiniz ama ya bir gün evde aniden ölürseniz? Özellikle yalnız yaşayan hayvan sahiplerinin aklından geçen bu soru, düşündüğünüzden daha yaygın. Üstelik bu sadece bir şehir efsanesi değil. Amerika’da yapılan adli araştırmalar ve hayvan davranışı uzmanlarının analizleri, kedilerin ölü bedenlere yaklaşımı konusunda bazı dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Kulağa ürkütücü gelse de gerçekler hiç de yabana atılacak türden değil. İşte bilimsel verilere dayanan o ilginç cevaplar...
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Peki, kediler gerçekten sahiplerinin cesedini yer mi?
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Ev kedileri için de böyle bir risk var mı?
Geçmiş yıllarda polis raporlarına yansıyan pek çok olay, evcil hayvanların yalnız ölen sahiplerinin bedenleriyle temas kurduğunu gösteriyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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