Kediler Ölen Sahiplerini Gerçekten Yer mi?

Dr. Vanessa Spano’ya göre ev ortamında yaşayan, düzenli beslenen ve sahipleriyle güçlü bağ kurmuş kediler için oldukça düşük. Ancak ani bir ölüm, uzun süre bulunamama ve kedinin açlıkla baş başa kalması gibi istisnai durumlarda bazı ev kedilerinin insan bedenine yöneldiği vakalar da kayıt altına alınmış durumda.

Delgado, davranışın her zaman açlığa bağlı olmadığını, bazen kedilerin hareketsiz kalan sahibini uyandırmaya çalıştığını ve bu sırada istemsiz temasların da yaşanabileceğini söylüyor. Yani durum her zaman bilinçli bir beslenme davranışı olmayabilir.