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Kediler Ölen Sahiplerini Gerçekten Yer mi?

Kediler Ölen Sahiplerini Gerçekten Yer mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 14:25

Kedinizi çok seviyor olabilirsiniz ama ya bir gün evde aniden ölürseniz? Özellikle yalnız yaşayan hayvan sahiplerinin aklından geçen bu soru, düşündüğünüzden daha yaygın. Üstelik bu sadece bir şehir efsanesi değil. Amerika’da yapılan adli araştırmalar ve hayvan davranışı uzmanlarının analizleri, kedilerin ölü bedenlere yaklaşımı konusunda bazı dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Kulağa ürkütücü gelse de gerçekler hiç de yabana atılacak türden değil. İşte bilimsel verilere dayanan o ilginç cevaplar...

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Peki, kediler gerçekten sahiplerinin cesedini yer mi?

Peki, kediler gerçekten sahiplerinin cesedini yer mi?

Colorado Mesa Üniversitesi’ndeki Adli Araştırma İstasyonu’nda yürütülen bir çalışmada, doğaya bırakılmış insan bedenleri gözlemlenirken dikkat çekici bir olay yaşandı. İki farklı kedi, belirli bedenleri haftalar boyunca tekrar tekrar ziyaret etti ve özellikle bazı bölgelere yöneldi.

Bu gözlem, kedilerin sadece avlanma güdüsüyle hareket etmediğini, bazı durumlarda çevredeki fırsatlara da tepki verebildiğini gösteriyor. Kedi davranışları üzerine çalışan Dr. Mikel Delgado ise bu tür vakaların oldukça sınırlı sayıda olduğunu ve genelleme yapmanın bilimsel açıdan doğru olmayacağını özellikle belirtiyor.

Ev kedileri için de böyle bir risk var mı?

Ev kedileri için de böyle bir risk var mı?

Dr. Vanessa Spano’ya göre ev ortamında yaşayan, düzenli beslenen ve sahipleriyle güçlü bağ kurmuş kediler için oldukça düşük. Ancak ani bir ölüm, uzun süre bulunamama ve kedinin açlıkla baş başa kalması gibi istisnai durumlarda bazı ev kedilerinin insan bedenine yöneldiği vakalar da kayıt altına alınmış durumda.

Delgado, davranışın her zaman açlığa bağlı olmadığını, bazen kedilerin hareketsiz kalan sahibini uyandırmaya çalıştığını ve bu sırada istemsiz temasların da yaşanabileceğini söylüyor. Yani durum her zaman bilinçli bir beslenme davranışı olmayabilir.

Geçmiş yıllarda polis raporlarına yansıyan pek çok olay, evcil hayvanların yalnız ölen sahiplerinin bedenleriyle temas kurduğunu gösteriyor.

Geçmiş yıllarda polis raporlarına yansıyan pek çok olay, evcil hayvanların yalnız ölen sahiplerinin bedenleriyle temas kurduğunu gösteriyor.

Bu vakalarda sadece kediler değil, köpekler ve hatta hamster bile var. En dikkat çeken ortak nokta ise şu: Sahiplerinin günlerce fark edilmediği durumlar. Yani sosyal çevresi olmayan, yalnız yaşayan kişilerin ani ölümü sonrası evde kalan hayvan, uzun süre aç kalınca böyle bir tepki verebiliyor. Ancak her hayvanın bunu yapacağı anlamına gelmiyor. Genellikle ekstrem koşullar altında, çaresizlikle gelişen bir tepki bu.

Özellikle evde beslenen, düzenli mama verilen, sahipleriyle iyi ilişkisi olan kedilerde bu tarz bir davranış beklenmiyor. Vakalar daha çok yalnız yaşayan, sağlık durumu hassas olan ve uzun süre evde fark edilmeyen bireylerle ilgili.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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