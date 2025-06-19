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Kedilerin Sabah Çok Sırnaşık Olmasının Kalp Eriten Sebepleri

Kedilerin Sabah Çok Sırnaşık Olmasının Kalp Eriten Sebepleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 11:24

Sabah gözünüzü açar açmaz yanınıza sokulan, mırlayan ve üstünüze çıkan bir kediyle uyanıyor musunuz? Üstelik normalde çok da sırnaşık olmayan kediniz bile sabahları ilgi delisi gibi davranıyor olabilir. Bu davranış sizi hem şaşırtıyor hem de biraz güldürüyor olabilir. Peki ama bu sevgi gösterisinin altında gerçekten duygusal bir bağ mı var? Yoksa tamamen başka bir nedeni mi var?

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Pek çok kedi sahibi, sabahları kedilerinin normalden çok daha ilgili davrandığını fark ediyor.

Pek çok kedi sahibi, sabahları kedilerinin normalden çok daha ilgili davrandığını fark ediyor.

Hatta bazı kediler, genelde mesafeli olsalar bile sabah saatlerinde sahibinin yanına gelip mırlamaya, sürtünmeye ve üstüne çıkmaya başlıyor. Bunun temel sebeplerinden biri, kedilerin sabah saatlerini sevgiyle ilişkilendirmiş olması. Siz her sabah ona ilgi gösterdiğinizde, bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Sabah = ilgi denklemine göre hareket etmeye başlıyorlar.

Ayrıca gece boyunca siz uyurken kediniz fiziksel temas ve ilgi açısından boşlukta kalmış olabilir. Sabahları bu ilgiyi telafi etmeye çalışıyor olabilirler. Diğer bir neden de oldukça fizikseldir: Kediniz yatağınızın sıcaklığını seviyor olabilir. Siz hala yataktayken oraya sokulmak istemesi sadece sıcaklığı değil, kendini güvende hissettiği bir ortamı da tercih ettiğini gösterir.

Mırlayarak sizi uyandırmasının nedeni sadece sevgi mi?

Mırlayarak sizi uyandırmasının nedeni sadece sevgi mi?

Özellikle sabah saatlerinde kucağınıza gelip mırlamaya başlamaları, sizden biraz daha ilgi ve temas beklediklerini gösterir. Yani mırlama, kedinizin sizi sabah ilgisine hazırladığı bir işaret olabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Mırlama her zaman mutluluk belirtisi olmayabilir.

Eğer kediniz mırlarken huzursuz davranıyor, garip hareketlerde bulunuyorsa ya da başka belirtiler gösteriyorsa bu bir rahatsızlığın işareti de olabilir. Çünkü bazı kediler acı çektiklerinde de mırlayarak kendilerini sakinleştirmeye çalışır.

Kediler bazen sabahları sizi uykunuzdan kaldırmak için doğrudan vücudunuzda yürümeye başlar.

Kediler bazen sabahları sizi uykunuzdan kaldırmak için doğrudan vücudunuzda yürümeye başlar.

Bu durumun ilk sebebi doğal olarak sizi uyandırmak istemeleridir. Eğer her sabah aynı saatte kalkıp onunla ilgileniyorsanız, zamanla alışkanlık haline gelir. Siz geç kalktığınızda ise “acaba unuttun mu?” diyerek üzerinizde gezmeye başlayabilir. İkinci olarak, yatağınızı ısıttığınız için orayı ideal bir uyku alanı olarak görüp kendine yeni bir yer arıyor olabilir.

Vücudunuzun üstüne çıkması bu açıdan tamamen rahatlık arayışına da dayanıyor olabilir. Kedinizin size göre oldukça hafif olduğunu düşünmesi ve sizi rahatsız ettiğini fark etmemesi de davranışın sürmesini sağlar.

Bir diğer önemli etken, kedinizin sabahları enerjik olmasıdır. Özellikle genç ve hareketli kediler gece uyumuş olsa bile sabah erkenden uyanıp oyun oynamak isteyebilir. Bu durumda yatmadan önce onunla oyun oynamak, enerjisini boşaltmasına ve daha uzun uyumasına yardımcı olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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