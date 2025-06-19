Kedilerin Sabah Çok Sırnaşık Olmasının Kalp Eriten Sebepleri
Sabah gözünüzü açar açmaz yanınıza sokulan, mırlayan ve üstünüze çıkan bir kediyle uyanıyor musunuz? Üstelik normalde çok da sırnaşık olmayan kediniz bile sabahları ilgi delisi gibi davranıyor olabilir. Bu davranış sizi hem şaşırtıyor hem de biraz güldürüyor olabilir. Peki ama bu sevgi gösterisinin altında gerçekten duygusal bir bağ mı var? Yoksa tamamen başka bir nedeni mi var?
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Pek çok kedi sahibi, sabahları kedilerinin normalden çok daha ilgili davrandığını fark ediyor.
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Mırlayarak sizi uyandırmasının nedeni sadece sevgi mi?
Kediler bazen sabahları sizi uykunuzdan kaldırmak için doğrudan vücudunuzda yürümeye başlar.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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