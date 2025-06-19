Kedilerin Sabah Çok Sırnaşık Olmasının Kalp Eriten Sebepleri

Hatta bazı kediler, genelde mesafeli olsalar bile sabah saatlerinde sahibinin yanına gelip mırlamaya, sürtünmeye ve üstüne çıkmaya başlıyor. Bunun temel sebeplerinden biri, kedilerin sabah saatlerini sevgiyle ilişkilendirmiş olması. Siz her sabah ona ilgi gösterdiğinizde, bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Sabah = ilgi denklemine göre hareket etmeye başlıyorlar.

Ayrıca gece boyunca siz uyurken kediniz fiziksel temas ve ilgi açısından boşlukta kalmış olabilir. Sabahları bu ilgiyi telafi etmeye çalışıyor olabilirler. Diğer bir neden de oldukça fizikseldir: Kediniz yatağınızın sıcaklığını seviyor olabilir. Siz hala yataktayken oraya sokulmak istemesi sadece sıcaklığı değil, kendini güvende hissettiği bir ortamı da tercih ettiğini gösterir.