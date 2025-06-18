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Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 21:58

Bir zamanlar sokakta, çöplükte ya da terk edilmiş bir bahçede yaşayan o minik canlar... Şimdi yumuşacık yataklarda uyuyor, sevgiyle büyüyor, huzurla mırlıyorlar. İlk halleriyle yürek burkan, bugünkü mutluluklarıyla içimizi eriten bu değişimler tam anlamıyla sevginin gücünü gösteriyor diyebiliriz. Her biri 'iyi ki sahiplenilmiş' dedirten, bakmaya doyamayacağınız karelerle dolu. 

Gelin o karelere beraber bakalım! İçeriğimizin sonundaki nota göz atmayı unutmayın.

Kaynak 1, Kaynak 2

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1. Açılışımızı bu gülümseyen patili dostumuzla yapalım o zaman! 😍

1. Açılışımızı bu gülümseyen patili dostumuzla yapalım o zaman! 😍

2. Geçirdiği değişim akıllara zarar! Kalbimiz erimedi desek yalan olur 😻

2. Geçirdiği değişim akıllara zarar! Kalbimiz erimedi desek yalan olur 😻

3. Sahiplenildikten sonra evi kendi tapulu malıymış gibi kullanan bir köpek bırakalım!

3. Sahiplenildikten sonra evi kendi tapulu malıymış gibi kullanan bir köpek bırakalım!

4. Şimdi nazlı bir bebek olduğuna o kadar eminiz ki! 😻

4. Şimdi nazlı bir bebek olduğuna o kadar eminiz ki! 😻

5. Bakışlarından her şey anlaşılıyor aslında!

5. Bakışlarından her şey anlaşılıyor aslında!
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6. Kira ödeme derdi olmayan bir kedi de bırakalım! Keza kendisi tam olarak ev sahibi gibi yatıyor 😻

6. Kira ödeme derdi olmayan bir kedi de bırakalım! Keza kendisi tam olarak ev sahibi gibi yatıyor 😻

7. Sahibinin kendisiyle gurur duyduğuna eminiz! 😍

7. Sahibinin kendisiyle gurur duyduğuna eminiz! 😍

8. Dünyanın en rahat uykusunu çektiğine yemin edebiliriz!

8. Dünyanın en rahat uykusunu çektiğine yemin edebiliriz!

9. Sevginin iyileştirici gücü tam olarak budur diyebilir miyiz? Bizce evet! 😻

9. Sevginin iyileştirici gücü tam olarak budur diyebilir miyiz? Bizce evet! 😻

10. Farkındaysanız o alık bakış hala gitmemiş!

10. Farkındaysanız o alık bakış hala gitmemiş!
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O zaman "Satın alma, sahiplen" diyerek içeriğimizi bitirelim! ❤️

O zaman "Satın alma, sahiplen" diyerek içeriğimizi bitirelim! ❤️

Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimin, içeriğimizde yer almasını istiyorsanız gokce.cici@onedio.com mail adresine fotoğraflarını gönderebilirsiniz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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