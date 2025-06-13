Bazı Havalimanlarının Zemini Neden Halı Kaplıdır?
Havalimanında yürürken karşınıza çıkan renkli ve desenli halılar size de garip geliyor olabilir. Sert zeminlere göre daha yumuşak olan bu alanlarda yürümek biraz zorlayıcı olsa da yalnız değilsiniz. Bazı yolcular için bu görüntü eski moda, bazıları içinse tamamen anlamsız. Fakat aslında bu tercihin oldukça geçerli nedenleri var. Üstelik sadece estetikle sınırlı da değil.
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Halı kaplı havalimanı zemininin asıl amacı ne?
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Yolcuyu rahatlat, cüzdanı açtır.
Tabii halı kaplama bu stratejinin tek ayağı değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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