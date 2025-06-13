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Bazı Havalimanlarının Zemini Neden Halı Kaplıdır?

Bazı Havalimanlarının Zemini Neden Halı Kaplıdır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 14:04

Havalimanında yürürken karşınıza çıkan renkli ve desenli halılar size de garip geliyor olabilir. Sert zeminlere göre daha yumuşak olan bu alanlarda yürümek biraz zorlayıcı olsa da yalnız değilsiniz. Bazı yolcular için bu görüntü eski moda, bazıları içinse tamamen anlamsız. Fakat aslında bu tercihin oldukça geçerli nedenleri var. Üstelik sadece estetikle sınırlı da değil.

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Halı kaplı havalimanı zemininin asıl amacı ne?

Halı kaplı havalimanı zemininin asıl amacı ne?

Bu tercih, işitsel konforla doğrudan ilişkili. Sert zeminlerde yankılanan valiz tekerlekleri, aceleyle yürüyen yolcuların adımları ya da anons sesleri, bir süre sonra oldukça yorucu hale gelebiliyor. Halı kaplama sayesinde sesler, büyük oranda emiliyor ve ortaya daha sakin, daha dingin bir ortam çıkıyor. 

Uçuş stresini azaltmak isteyen havalimanı yönetimleri, bu yolla yolcuların kendilerini daha rahat hissetmelerini hedefliyor. Özellikle yoğun güvenlik kontrolleri ve uzun yürüyüşlerden sonra halı kaplı bir alanda oturmak bile ev konforuna yakın hissiyat yaratabiliyor.

Yolcuyu rahatlat, cüzdanı açtır.

Yolcuyu rahatlat, cüzdanı açtır.

Havalimanlarında halı kullanımının bir diğer önemli nedeni ise tamamen psikolojik. Yapılan araştırmalara göre; kendini rahat ve huzurlu hisseden yolcular, çevrelerini daha fazla keşfetmeye meyilli oluyor. DKMA isimli araştırma şirketine göre, mutlu yolcuların alışveriş yapma ihtimali iki kat daha fazla. Hatta yolcuların mağaza harcamalarında %7, duty-free (gümrüksüz satış) alışverişlerinde ise %10’a kadar artış görülüyor. 

Yani terminaldeki konfor havalimanının kazancını da doğrudan etkiliyor. Halının yumuşak yüzeyi ve sıcak hissi sayesinde yolcular kendilerini daha güvende ve keyifli hissediyor, bu da harcamaya olan eğilimlerini artırıyor.

Tabii halı kaplama bu stratejinin tek ayağı değil.

Tabii halı kaplama bu stratejinin tek ayağı değil.

Göz hizasındaki daha alçak tavanlar, geniş camlarla sağlanan doğal aydınlatma ve daha konforlu koltuklar da bu planın bir parçası. Bazı havalimanları bu konforu bir adım ileri taşıyarak yoga salonları, masaj alanları, uyku kapsülleri ve hatta terapi hayvanları gibi uygulamalarla yolcuları rahatlatmayı amaçlıyor. Bu sayede terminal sadece bir bekleme noktası olmaktan çıkıp keyifli vakit geçirilebilecek alan haline geliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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