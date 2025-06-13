Bazı Havalimanlarının Zemini Neden Halı Kaplıdır?

Bu tercih, işitsel konforla doğrudan ilişkili. Sert zeminlerde yankılanan valiz tekerlekleri, aceleyle yürüyen yolcuların adımları ya da anons sesleri, bir süre sonra oldukça yorucu hale gelebiliyor. Halı kaplama sayesinde sesler, büyük oranda emiliyor ve ortaya daha sakin, daha dingin bir ortam çıkıyor.

Uçuş stresini azaltmak isteyen havalimanı yönetimleri, bu yolla yolcuların kendilerini daha rahat hissetmelerini hedefliyor. Özellikle yoğun güvenlik kontrolleri ve uzun yürüyüşlerden sonra halı kaplı bir alanda oturmak bile ev konforuna yakın hissiyat yaratabiliyor.