Uzmanlar Uyarıyor: Bu Eşyanızı Havalimanlarındaki Güvenlik Kutularına Koymayın
Kaynak: https://nypost.com/2025/06/18/lifesty...
Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında kullanılan kutular, kişisel eşyaların korunması açısından risk teşkil edebiliyor. Uzmanlar, değerli elektronik cihazların doğrudan bu kutulara konulmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle yoğunluk yaşanan anlarda açıkta bırakılan eşyalar, kolayca çalınma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.
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Havalimanlarında en çok kaybedilen ya da çalınan eşyaların başında cep telefonları geliyor.
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Tiffany, geçmişte bir TSA görevlisinin kendisini bu konuda uyardığını ve “Bu, telefonunuzun çalınması için en hızlı yöntem” dediğini aktarıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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