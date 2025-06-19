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Uzmanlar Uyarıyor: Bu Eşyanızı Havalimanlarındaki Güvenlik Kutularına Koymayın

Uzmanlar Uyarıyor: Bu Eşyanızı Havalimanlarındaki Güvenlik Kutularına Koymayın

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 14:31

Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında kullanılan kutular, kişisel eşyaların korunması açısından risk teşkil edebiliyor. Uzmanlar, değerli elektronik cihazların doğrudan bu kutulara konulmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle yoğunluk yaşanan anlarda açıkta bırakılan eşyalar, kolayca çalınma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Kaynak: https://nypost.com/2025/06/18/lifesty...
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Havalimanlarında en çok kaybedilen ya da çalınan eşyaların başında cep telefonları geliyor.

Havalimanlarında en çok kaybedilen ya da çalınan eşyaların başında cep telefonları geliyor.

Seyahat uzmanı Tiffany, güvenlik kontrolü sırasında telefonların doğrudan TSA kutularına yerleştirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bunun yerine cihazların fermuarlı bir çantanın içerisinde taşınması öneriliyor.

Tiffany, geçmişte bir TSA görevlisinin kendisini bu konuda uyardığını ve “Bu, telefonunuzun çalınması için en hızlı yöntem” dediğini aktarıyor.

Tiffany, geçmişte bir TSA görevlisinin kendisini bu konuda uyardığını ve “Bu, telefonunuzun çalınması için en hızlı yöntem” dediğini aktarıyor.

Güvenlik noktalarında oluşan yoğunluk ve dikkatsizlik, cihazların kolayca çalınmasına neden olabiliyor.

TSA, her yıl yaklaşık 100.000 kayıp eşyayı sahiplerine ulaştırdıklarını ifade ediyor. Ancak teslim alınmayan elektronik cihazlar, kişisel verilerin güvenliği için imha ediliyor. Yetkililer, elektronik cihazlara iletişim bilgisi eklenmesini ve eşyaların dikkatli şekilde taşınmasını öneriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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