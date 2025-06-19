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Kadınlar “Çocuk Gibi Davranan” Bir Erkekle Flört Etmek İstemiyor: İşte Uzak Durmanız Gereken İşaretler

Kadınlar “Çocuk Gibi Davranan” Bir Erkekle Flört Etmek İstemiyor: İşte Uzak Durmanız Gereken İşaretler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 13:05

Günümüzde ilişkilerde en sık karşılaşılan sorunlardan birisi de duygusal olarak olgunlaşmamış bireylerle kurulan bağlar. Özellikle “man-child” olarak tanımlanan, sorumluluktan kaçan ve çocukça davranışlar sergileyen erkekler, sağlıklı bir ilişkinin önündeki en büyük engellerden biri haline geliyor. Uzmanlara göre bu profilleri tanımak, flört sürecinde hayal kırıklıklarını en aza indirmek adına büyük önem taşıyor. Peki bir erkeğin gerçekten olgun biri olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/06/15/lifesty...
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"Man-child” (çocuk-adam) kavramı, özellikle flört dünyasında oldukça dikkat çekici hale geldi.

"Man-child” (çocuk-adam) kavramı, özellikle flört dünyasında oldukça dikkat çekici hale geldi.

Bu terim, duygusal açıdan olgunlaşmamış, destekleyici bir partner olma kapasitesi düşük olan erkekleri tanımlamak için kullanılıyor. Günümüz kadınlarının büyük kısmı, bu özellikleri taşıyan birini hiçbir şekilde hayatlarına dahil etmek istemiyor.

Peki bir erkeğin ‘man-child’ olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Peki bir erkeğin ‘man-child’ olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

İlişki uzmanı Dr. Marisa T. Cohen, bu konuda bazı kritik ipuçları paylaşıyor. Bir kişinin duygusal olgunluk düzeyini anlamanın en temel yollarından biri, onun hayatındaki çatışmaları nasıl yönettiğine dikkat etmek.

“Sağlıklı başa çıkma mekanizmaları var mı, yoksa olayları sadece akışına mı bırakıyor?” diye soran Cohen, bu sorunun cevabının kişinin öz farkındalığı, kriz anlarında ne kadar dayanıklı olduğu ve stres karşısındaki tepkileri hakkında fikir verdiğini belirtiyor.

Bununla birlikte, terapiye gidip gitmediği ya da kendi başa çıkma yöntemlerini öğrenip öğrenmediği de bir başka önemli gösterge. Bu tür sorular, birinin kendini tanıma süreciyle ilgili önemli bilgiler sağlayabiliyor.

Başarıları ve gurur duyduğu şeyler de önemli...

Karşınızdaki kişinin geçmişteki başarıları ve bunlarla nasıl başa çıktığı hakkında konuşmak da onun olgunluk düzeyini ortaya çıkarabilir. Dr. Cohen’e göre bu iki parçalı soru hem kişinin öz güveni hem de zorluklarla başa çıkma yöntemleri hakkında doğrudan bilgi veriyor.

Ayrıca, geçmiş ilişkilerle ilgili klasik “En son ilişkin ne zaman bitti?” gibi sorular yerine, “Bu ilişkiden ne öğrendin?” gibi daha derinlemesine sorular sormak öneriliyor.

“Mesele kusursuzluk değil,” diyen Cohen, “ama kişinin yaşadıklarından ders çıkarıp çıkarmadığı, kendini geliştirmeye ne kadar açık olduğu önemli,” diye ekliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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