Kadınlar “Çocuk Gibi Davranan” Bir Erkekle Flört Etmek İstemiyor: İşte Uzak Durmanız Gereken İşaretler
Kaynak: https://nypost.com/2025/06/15/lifesty...
Günümüzde ilişkilerde en sık karşılaşılan sorunlardan birisi de duygusal olarak olgunlaşmamış bireylerle kurulan bağlar. Özellikle “man-child” olarak tanımlanan, sorumluluktan kaçan ve çocukça davranışlar sergileyen erkekler, sağlıklı bir ilişkinin önündeki en büyük engellerden biri haline geliyor. Uzmanlara göre bu profilleri tanımak, flört sürecinde hayal kırıklıklarını en aza indirmek adına büyük önem taşıyor. Peki bir erkeğin gerçekten olgun biri olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
İşte detaylar...
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"Man-child” (çocuk-adam) kavramı, özellikle flört dünyasında oldukça dikkat çekici hale geldi.
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Peki bir erkeğin ‘man-child’ olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?
Başarıları ve gurur duyduğu şeyler de önemli...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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