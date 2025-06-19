Kadınlar “Çocuk Gibi Davranan” Bir Erkekle Flört Etmek İstemiyor: İşte Uzak Durmanız Gereken İşaretler

İlişki uzmanı Dr. Marisa T. Cohen, bu konuda bazı kritik ipuçları paylaşıyor. Bir kişinin duygusal olgunluk düzeyini anlamanın en temel yollarından biri, onun hayatındaki çatışmaları nasıl yönettiğine dikkat etmek.

“Sağlıklı başa çıkma mekanizmaları var mı, yoksa olayları sadece akışına mı bırakıyor?” diye soran Cohen, bu sorunun cevabının kişinin öz farkındalığı, kriz anlarında ne kadar dayanıklı olduğu ve stres karşısındaki tepkileri hakkında fikir verdiğini belirtiyor.

Bununla birlikte, terapiye gidip gitmediği ya da kendi başa çıkma yöntemlerini öğrenip öğrenmediği de bir başka önemli gösterge. Bu tür sorular, birinin kendini tanıma süreciyle ilgili önemli bilgiler sağlayabiliyor.