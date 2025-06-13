Kadın ve Erkek Kıyafetlerinde Düğmeler Neden Farklı Yöndedir?

Kadın kıyafetlerindeki düğmelerin solda yer almasının ise birden fazla açıklaması bulunuyor. En çok kabul gören teori, düğmelerin ilk ortaya çıktığı 13. yüzyılda zengin kadınların kendilerini değil, hizmetçileri tarafından giydiriliyor olması.

Çoğunlukla sağ elini kullanan hizmetçiler, karşılarındaki kadını giydirirken düğmelerin solda olmasıyla ilikleme işini daha kolay yapabiliyordu. Yani düğmelerin sola konumlandırılması, aslında bir lüks göstergesi ve zenginliğin sembolüydü. Hatta bu yön, kadınların ata binerken yana oturdukları dönemlerde soğuk havanın kıyafet içine girmesini engellemek amacıyla da işlevseldi.