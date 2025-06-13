Kadın ve Erkek Kıyafetlerinde Düğmeler Neden Farklı Yöndedir?
Hiç karşı cinse ait bir gömlek giydiğinizde düğmeleri iliklerken zorlandığınız oldu mu? Aslında yalnız değilsiniz çünkü bu durum pek çok kişinin dikkatini çekmiştir. Erkek gömlekleri sağdan, kadın gömlekleri soldan iliklenir ve bu fark yalnızca tasarım tercihi değil. Aslında bu uygulamanın kökeni çok eskiye, hatta orta çağa kadar uzanıyor. Bugün hala devam eden bu gelenek, düşündüğünüzden çok daha ilginç bir geçmişe sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu ayrım neden ortaya çıktı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki kadın kıyafetlerinde neden sol tarafta?
Neden hala bu şekilde devam ediyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın