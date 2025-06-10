Amerikalılar Neden Tüm Dünyanın Aksine Fahrenheit Kullanıyor?
Yurt dışından biriyle hava durumundan konuştuğunuzda 'Bugün hava 21 derece' dediğinde, içinizden 'soğukmuş' diyorsanız siz de Amerikalı kafa yapısına yakınsınız demektir. Çünkü ABD’de sıcaklık ölçü birimi olarak hala Fahrenheit kullanılıyor. Dünyanın geri kalanı Celsius'u benimsemişken bu durum hala kafa karıştırıyor. Neden değişmediler, neden farklılar, neden hala ısrar ediyorlar? Aslında bu sorunun cevabı hem tarihi hem kültürel hem de biraz duygusal.
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Fahrenheit neden ortaya çıktı, neden benimsendi?
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Fahrenheit’tan yalnızca 20 yıl sonra, 1742 yılında İsveçli astronom Anders Celsius daha sade ve onluk sisteme dayalı bir ölçek önerdi.
Bugün ABD Ulusal Hava Servisi sıcaklık verilerini hala Fahrenheit ile yayımlıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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