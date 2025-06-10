Amerikalılar Neden Tüm Dünyanın Aksine Fahrenheit Kullanıyor?

Bu sistemde suyun donma noktası 0 derece, kaynama noktası ise 100 dereceydi. Üstelik bu sistem daha sonra Fransızların geliştirdiği metrik sistemle de tam uyum içindeydi. Avrupa zamanla bu sistemi tercih etti. İngiltere bile 1961 yılında Celsius’a geçiş yaptı ama Amerika geçmedi.

Çünkü Amerikalılar sadece sıcaklıkta değil, kilogram yerine pound, kilometre yerine mil gibi birimlerde de metrik sisteme karşı mesafeli duruyor. Hatta yapılan bir ankette sadece %21’i metrik sisteme geçişi desteklemiş. Kalan büyük çoğunluk “alıştığımız gibi kalsın” diyor.