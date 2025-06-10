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Amerikalılar Neden Tüm Dünyanın Aksine Fahrenheit Kullanıyor?

Amerikalılar Neden Tüm Dünyanın Aksine Fahrenheit Kullanıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 15:07

Yurt dışından biriyle hava durumundan konuştuğunuzda 'Bugün hava 21 derece' dediğinde, içinizden 'soğukmuş' diyorsanız siz de Amerikalı kafa yapısına yakınsınız demektir. Çünkü ABD’de sıcaklık ölçü birimi olarak hala Fahrenheit kullanılıyor. Dünyanın geri kalanı Celsius'u benimsemişken bu durum hala kafa karıştırıyor. Neden değişmediler, neden farklılar, neden hala ısrar ediyorlar? Aslında bu sorunun cevabı hem tarihi hem kültürel hem de biraz duygusal.

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Fahrenheit neden ortaya çıktı, neden benimsendi?

Fahrenheit neden ortaya çıktı, neden benimsendi?

Fahrenheit ölçeği 1700’lü yıllarda Alman bilim insanı Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından geliştirildi. O dönemde termometrelerin birbirini tutmaması büyük bir problemdi. Fahrenheit, hassas ve tutarlı ölçüm yapabilen termometreler tasarlayarak, aynı ortamda aynı sıcaklığı ölçebilen cihazlar üretmeyi başardı. İlk başta sıcaklıkları karşılaştırmak değil, sabit ölçüm almak istiyordu. 

Daha sonra İngiltere Kraliyet Cemiyeti’ne sunduğu sistemi geliştirerek bir sıcaklık ölçeği oluşturdu. Bu ölçekte su-tuz karışımının sıcaklığına sıfır derece, insan vücudu sıcaklığına ise yaklaşık 96 derece değeri verdi. Su 32 derecede donuyor, 212 derecede kaynıyordu ve bu iki değer arasında tam 180 birim vardı. Sistem kulağa karmaşık gelse de o dönem için işe yarıyordu. İngiliz İmparatorluğu bu sistemi benimsedi ve doğal olarak Amerikan kolonilerine de yayıldı.

Fahrenheit’tan yalnızca 20 yıl sonra, 1742 yılında İsveçli astronom Anders Celsius daha sade ve onluk sisteme dayalı bir ölçek önerdi.

Fahrenheit’tan yalnızca 20 yıl sonra, 1742 yılında İsveçli astronom Anders Celsius daha sade ve onluk sisteme dayalı bir ölçek önerdi.

Bu sistemde suyun donma noktası 0 derece, kaynama noktası ise 100 dereceydi. Üstelik bu sistem daha sonra Fransızların geliştirdiği metrik sistemle de tam uyum içindeydi. Avrupa zamanla bu sistemi tercih etti. İngiltere bile 1961 yılında Celsius’a geçiş yaptı ama Amerika geçmedi. 

Çünkü Amerikalılar sadece sıcaklıkta değil, kilogram yerine pound, kilometre yerine mil gibi birimlerde de metrik sisteme karşı mesafeli duruyor. Hatta yapılan bir ankette sadece %21’i metrik sisteme geçişi desteklemiş. Kalan büyük çoğunluk “alıştığımız gibi kalsın” diyor.

Bugün ABD Ulusal Hava Servisi sıcaklık verilerini hala Fahrenheit ile yayımlıyor.

Bugün ABD Ulusal Hava Servisi sıcaklık verilerini hala Fahrenheit ile yayımlıyor.

İlginç olan ise kendi iç operasyonlarında Celsius kullanmaları. Modeller, tahmin sistemleri, ölçümler... Hepsi Celsius. Ama halk alışık değil diye halka sunulan bilgiler Fahrenheit olarak çevriliyor. Yani sistem aslında hazır ama sunum farklı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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