Bazı Balıklar Nasıl Oluyor da Elektrik Üretebiliyor?

Elektrik üretebilen balıklarda elektrik organı adı verilen özel bir yapı bulunur. Bu organ, aslında modifiye olmuş kas hücrelerinden oluşur ve bu hücrelere elektrosit denir. Elektrositler, hücre zarlarındaki iyon hareketleri sayesinde voltaj farkı yaratır. Elektroşok, tek başına zayıf olabilir ama yüzlercesi bir araya gelerek sütunlar halinde dizildiğinde, tıpkı pillerin uç uca eklenmesi gibi büyük elektriksel etki oluşturur.

Torpido vatozunun elektrik organında yaklaşık 45 sütun ve her birinde 700 civarında elektrosit bulunur. Bu balıklar 20 ila 50 volt arasında elektrik üretebilir. Ama Amazon’da yaşayan elektrikli yılanbalığı gibi türler söz konusu olduğunda, işler bambaşka bir seviyeye çıkıyor. 6.000'e kadar elektrosit içeren vücutları sayesinde 860 volta kadar elektrik üretebilirler.