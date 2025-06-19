Bazı Balıklar Nasıl Oluyor da Elektrik Üretebiliyor?
Bazı balıklar adeta yüzgeçli bir enerji santrali gibi elektrik üretebiliyorlar, hem de ciddi voltajlarla. Kimi avlanmak için kullanıyor bu gücü, kimi ise iletişim kurmak için. Üstelik sadece birkaç volt değil, 860 volta kadar çıkabilen güçte! Bilim insanları bu yeteneğin nasıl çalıştığını yıllardır araştırıyor. İşin sırrı, hücre düzeyinde gizli. Gelin bakalım...
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Peki balıklar elektriği nerelerinde ve nasıl üretiyor?
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Balıkların elektrik üretme amacı türüne göre değişiyor.
Kendilerini neden çarpmıyorlar?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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