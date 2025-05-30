Kaybettiğimiz Onca Kilo Tam Olarak Nereye Gidiyor?
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Yağlar enerjiye mi dönüşüyor? Maalesef hayır.
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Günlük hayatta aslında nasıl kilo veriyoruz?
"Ne yediğin değil, ne kadar hareket ettiğin" gerçeği.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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