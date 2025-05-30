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Kaybettiğimiz Onca Kilo Tam Olarak Nereye Gidiyor?

Kaybettiğimiz Onca Kilo Tam Olarak Nereye Gidiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.05.2025 - 12:13

Kilo vermek üzerine çok şey konuşuluyor ama o kiloların nereye gittiğini pek sorgulamıyoruz. Sanki bir anda yok oluyorlar gibi geliyor değil mi? Oysa durum hiç de öyle değil. Gerçekten nereye gittiklerini öğrenince şaşıracaksınız. Çünkü cevap aklınıza bile gelmeyecek kadar ilginç!

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Yağlar enerjiye mi dönüşüyor? Maalesef hayır.

Yağlar enerjiye mi dönüşüyor? Maalesef hayır.

Kilo verdiğinizde yağın enerjiye dönüştüğü düşüncesi neredeyse bir şehir efsanesi. Hatta sağlık profesyonellerinin bile büyük çoğunluğu bu konuda yanılıyor. Bilime göre bu fikir, maddenin korunumu yasasına aykırı. Yani hiçbir şey durduk yere yok ya da var olmuyor. Yağlar da öylece enerjiye dönüşüp kaybolmuyor. Onların son durağı aslında akciğerleriniz. 

Verdiğiniz her 10 kilo yağın yaklaşık 8.4 kilosunu nefes yoluyla dışarı veriyorsunuz. Geriye kalan 1.6 kilosu ise ter ya da idrarla atılıyor. Vücudunuzdaki yağ, oksijenle birleşerek karbondioksit ve suya dönüşüyor. Karbondioksiti nefesle dışarı veriyorsunuz, su ise terleyerek ya da idrarla vücuttan atılıyor.

Günlük hayatta aslında nasıl kilo veriyoruz?

Günlük hayatta aslında nasıl kilo veriyoruz?

Her gün ortalama 3.5 kilo yiyecek ve içecek tüketiyoruz ve buna yaklaşık 600 gramlık oksijen alımı da ekleniyor. Eğer bu 4.1 kiloluk toplam alımı, aynı şekilde dışarı atamazsak zamanla kilo alıyoruz. Bu atımın büyük kısmı aslında akciğerlerimizden çıkıyor. 

Sadece uyurken bile her gece 200 gram karbondioksit veriyoruz. Yani sabah yataktan kalkmadan önce kilo verme sürecine zaten başladığımız anlamına geliyor. Gün içinde yürümek, ev işi yapmak ya da sadece ayakta durmak bile metabolizmayı artırıyor ve daha fazla karbondioksit üretmenizi sağlıyor.

"Ne yediğin değil, ne kadar hareket ettiğin" gerçeği.

"Ne yediğin değil, ne kadar hareket ettiğin" gerçeği.

Kilo vermek için mucizevi karışımlara ya da pahalı takviyelere ihtiyacınız yok. Vücudunuzun verdiği kiloyu nasıl dışarı attığını anlamak, ne yapmanız gerektiğini de açıkça gösteriyor. Yani daha çok hareket etmek, daha fazla nefes almak demek, bu da daha fazla karbondioksit salımı anlamına geliyor. Gerisi tamamen matematik.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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