Kaybettiğimiz Onca Kilo Tam Olarak Nereye Gidiyor?

Kilo verdiğinizde yağın enerjiye dönüştüğü düşüncesi neredeyse bir şehir efsanesi. Hatta sağlık profesyonellerinin bile büyük çoğunluğu bu konuda yanılıyor. Bilime göre bu fikir, maddenin korunumu yasasına aykırı. Yani hiçbir şey durduk yere yok ya da var olmuyor. Yağlar da öylece enerjiye dönüşüp kaybolmuyor. Onların son durağı aslında akciğerleriniz.

Verdiğiniz her 10 kilo yağın yaklaşık 8.4 kilosunu nefes yoluyla dışarı veriyorsunuz. Geriye kalan 1.6 kilosu ise ter ya da idrarla atılıyor. Vücudunuzdaki yağ, oksijenle birleşerek karbondioksit ve suya dönüşüyor. Karbondioksiti nefesle dışarı veriyorsunuz, su ise terleyerek ya da idrarla vücuttan atılıyor.