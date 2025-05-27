Tatlı Tatlı Yiyoruz Ama Mısırı Neden Sindiremiyoruz?

İşin sırrı mısır tanesinin dış kabuğunda saklı. Kabuk, mısırın genetik materyalini koruyan kalın bir selüloz tabakasından oluşur. Yani mısır aslında bir tohum ve bu kabuk, doğada zorlu koşullara karşı dayanıklı olacak şekilde evrimleşmiştir. İnsan vücudu ise selülozu sindirecek enzime sahip değildir. Bu yüzden mide ve bağırsaklarımız, mısırın bu dış katmanını parçalayamaz.

Ancak mısırın tamamının sindirilmediği anlamına gelmiyor. Aslında o dış kabuk dışında kalan nişasta, lif, vitamin C ve magnezyum gibi birçok besin öğesi bağırsaklarımız tarafından emilir. Yani görüntüye aldanmayın; sindirim sistemi görevini gayet iyi yapıyor.