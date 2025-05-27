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Tatlı Tatlı Yiyoruz Ama Mısırı Neden Sindiremiyoruz?

Tatlı Tatlı Yiyoruz Ama Mısırı Neden Sindiremiyoruz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 17:35

Mısır yedikten sonra tuvalette aynı taneleri görmek pek çok kişiye tanıdık geliyor. İlk bakışta bu durum sindirilmediğini düşündürebiliyor. Oysa işin aslı biraz daha farklı. Görüntü kafa karıştırsa da vücut aslında görevini yapıyor. Mısırın sindirim süreci, dışarıdan göründüğü kadar basit değil. Gelin bakalım!

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Mısır neden olduğu gibi dışarı çıkıyor?

Mısır neden olduğu gibi dışarı çıkıyor?

İşin sırrı mısır tanesinin dış kabuğunda saklı. Kabuk, mısırın genetik materyalini koruyan kalın bir selüloz tabakasından oluşur. Yani mısır aslında bir tohum ve bu kabuk, doğada zorlu koşullara karşı dayanıklı olacak şekilde evrimleşmiştir. İnsan vücudu ise selülozu sindirecek enzime sahip değildir. Bu yüzden mide ve bağırsaklarımız, mısırın bu dış katmanını parçalayamaz. 

Ancak mısırın tamamının sindirilmediği anlamına gelmiyor. Aslında o dış kabuk dışında kalan nişasta, lif, vitamin C ve magnezyum gibi birçok besin öğesi bağırsaklarımız tarafından emilir. Yani görüntüye aldanmayın; sindirim sistemi görevini gayet iyi yapıyor.

Beslenme uzmanlarına göre mısırın daha kolay sindirilmesinin yolu işlem görmekten geçiyor.

Beslenme uzmanlarına göre mısırın daha kolay sindirilmesinin yolu işlem görmekten geçiyor.

Öğütme, pişirme ve benzeri işlemler, selüloz gibi sindirimi zor yapıların parçalanmasına yardımcı oluyor. Zaten marketten aldığımız mısır ürünlerinin çoğu bu işlemlerden geçmiş oluyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var; bu işlenmiş ürünler, mısırın lif ve besin değerlerinin büyük bir kısmını kaybetmiş hali. Yani işlenmiş hali daha kolay sindirilse de besleyiciliği daha düşük olabilir.

O zaman tuvalette mısır görmek kötü bir şey mi?

O zaman tuvalette mısır görmek kötü bir şey mi?

Hayır, tam tersi. Tuvalette mısır tanelerini görmek aslında mısırı doğal ve en az işlenmiş haliyle tükettiğinin bir işaretidir. Vücudunuzun sindirim sisteminin çalıştığını ve mısırın besin içeriklerini emdiğini gösterir. 

Elbette dışkıda tam taneler görmek hoşuna gitmeyebilir ama bu durum, sağlıksız beslendiğinizi göstermez. Hatta lif bakımından zengin mısır, bağırsak hareketlerini desteklediği için sindirim sistemine katkı sağlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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