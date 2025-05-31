Rüyalarımızda Neden Hızlı Koşamayız veya Yumruk Atamayız?

Koşmak ya da yumruk atmak gibi eylemler, vücudun birçok bölgesinin eşzamanlı çalışmasını gerektirir. Bu da kas hareketlerinin, eklem konumlarının, denge durumunun ve zemin etkilerinin hepsinin bir arada simüle edilmesini zorunlu kılar.

Fakat rüyada ne kaslardan gelen veri vardır, ne de dış dünyanın etkisi. Yani beyin, örneğin yumruğun hedefe ulaşması için gereken fiziksel süreçleri ve kuvvet aktarımını detaylı şekilde hesaplayamaz.