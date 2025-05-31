Rüyalarımızda Neden Hızlı Koşamayız veya Yumruk Atamayız?
Rüyadayken birine vurmak isteyip kolunuzu hareket ettiremediğiniz o garip hissi yaşadınız mı? Yumruğunuz sanki yavaşlıyor ve gücünü kaybediyor gibi gelir. Sadece siz değil, birçok kişi bu durumu sıkça yaşar. Üstelik bu sadece yumruk atmakla sınırlı da değil. Rüyalarda hızlı koşmak, düzgün konuşmak ya da saat okumak da benzer şekilde zorlayıcı. Sahi neden? Bakalım!
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Peki ama neden bazı şeyleri rüyada yapamıyoruz?
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O zaman neden koşamıyoruz, yumruk atamıyoruz?
Hız ve güç hissi neden kayboluyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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