Sessizlikleriyle Dikkat Çekiyorlar: En Utangaç 3 Burç

Ciddi, sorumluluk sahibi ve kontrollü Oğlak burcu, tanımadığı kişilerle iletişim kurarken mesafeli bir tavır sergiler. Güven ve saygı temelli ilişkiler kurmayı tercih ettiği için sosyalleşme süreci zaman alabilir. Bu durum, Oğlakların çoğu zaman “utangaç” olarak görülmesine neden olur. Aslında soğuk değil, sadece dikkatli ve seçicidirler.