"Arafta mıyız?": Yaşam ve Ölüm Arasındaki "Üçüncü Duruma" Goygoyculardan Yorum Gecikmedi

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan bir çalışma tekrardan gündeme geldi. ABD'de yapılan yaşam ve ölüm arasındaki araştırma, aslında tam olarak 'Araf' diyebileceğimiz 'üçüncü bir durumu' açığa çıkarmıştı. Bu araştırma X'te tekrardan gündem oldu. Goygoyculardan yorumlar gecikmedi.