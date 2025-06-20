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"Arafta mıyız?": Yaşam ve Ölüm Arasındaki "Üçüncü Duruma" Goygoyculardan Yorum Gecikmedi

"Arafta mıyız?": Yaşam ve Ölüm Arasındaki "Üçüncü Duruma" Goygoyculardan Yorum Gecikmedi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 00:11

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan bir çalışma tekrardan gündeme geldi. ABD'de yapılan yaşam ve ölüm arasındaki araştırma, aslında tam olarak 'Araf' diyebileceğimiz 'üçüncü bir durumu' açığa çıkarmıştı. Bu araştırma X'te tekrardan gündem oldu. Goygoyculardan yorumlar gecikmedi.

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Geçtiğimiz günlerde "üçüncü bir durum"un keşfedildiği araştırma gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde "üçüncü bir durum"un keşfedildiği araştırma gündem oldu.
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Peki bu araştırmanın detayları ne diye soracak olursanız...

ABD’li bilim insanları Peter Noble (University of Washington) ve Alex Pozhitkov (City of Hope) önderliğindeki ekip, ölümden sonraki hücre davranışlarını incelemişti. Geleneksel yaşam-ölüm tanımını sarsan bu çalışma, hücrelerin “üçüncü bir duruma” geçebileceğini göstermişti.

Her ne kadar bilimsel olsa da goygoycular da boş durmadı, birbirinden farklı şeyler söyledi.

Her ne kadar bilimsel olsa da goygoycular da boş durmadı, birbirinden farklı şeyler söyledi.
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Buyurun beraber bakalım...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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