Fatih Altaylı'nın Eşi Hande Altaylı, Tutuklanma Kararına İmalı Bir Paylaşımla Tepki Gösterdi

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında yayınladığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla gözaltına alındı. Dün akşam emniyete götürülen Altaylı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, gazetecinin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonrası Altaylı’nın tutuklanmasına karar verdi. Altaylı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Eşi Hande Altaylı da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.