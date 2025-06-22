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Fatih Altaylı'nın Eşi Hande Altaylı, Tutuklanma Kararına İmalı Bir Paylaşımla Tepki Gösterdi

Fatih Altaylı'nın Eşi Hande Altaylı, Tutuklanma Kararına İmalı Bir Paylaşımla Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 17:59

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında yayınladığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla gözaltına alındı. Dün akşam emniyete götürülen Altaylı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, gazetecinin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonrası Altaylı’nın tutuklanmasına karar verdi. Altaylı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Eşi Hande Altaylı da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanını tehditten tutuklandı.

Cumhurbaşkanını tehditten tutuklandı.

Fatih Altaylı, YouTube yayınındaki sözlerinin ardından gözaltına alınmış bugünse tutuklanmasına karar verilmişti. 

Dün gözaltı haberini duyuran eşi Hande Altaylı tutuklanmanın ardından da sosyal medyada bir paylaşıma imza attı.

"Çok şükür" diyerek eşine destek oldu.

"Çok şükür" diyerek eşine destek oldu.

Hande Altaylı, 'Bazen hapse girenlerden olmak, hapse atanlardan olmaktan bin kat iyidir. Çok Şükür' paylaşımı yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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