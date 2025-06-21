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Kiracılar Açıklama Kısmına "Kira Bedeli" Yazmazsa Ne Olur?

Kiracılar Açıklama Kısmına "Kira Bedeli" Yazmazsa Ne Olur?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 19:59

Kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar son dönemde mahkemelere daha sık taşınır hale geldi. Taraflar arasındaki gerilim artarken, Yargıtay’dan çıkan emsal kararlar da kamuoyunda geniş yankı buluyor. Özellikle kira artışı ve tahliye davaları en çok tartışılan başlıkların başında geliyor. Bu kez de gündemdeki tartışmalı bir konuyla ilgili uzman görüşü dikkat çekti.

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Kiracı ve ev sahipleri arasında tartışmalar sürüyor.

Kiracı ve ev sahipleri arasında tartışmalar sürüyor.

Kira artışı ve tahliye gibi nedenlerle kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar yargıya taşınıyor. Her iki taraf da kendi haklılığını mahkemede arıyor. Süreç, emsal oluşturabilecek kararlarla şekillenmeye devam ediyor.

Açıklamaya "kira bedeli" yazılmazsa ne olur?

Açıklamaya "kira bedeli" yazılmazsa ne olur?

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 'banka yoluyla yapılan ödemelerde açıklama kısmına “kira bedeli” yazılmazsa ne olur?' sorusunu yanıtladı. Kiracıları rahatlatan açıklama geldi.

Ev sahipleri zorluk çıkarıyor.

Ev sahipleri zorluk çıkarıyor.

Ev sahibi ile kiracılar arasındaki sözleşmelerin yazılı olarak kayıt altına alınmasının tüketici haklarının korunmasında önemli rol oynadığını belirten Şahin, bazı ev sahiplerinin kira bedelini yükseltmek amacıyla kiracıları zor durumda bıraktığını dile getirdi. Şahin ayrıca, kira ödemelerinin mutlaka banka aracılığıyla yapılması ve bu işlemin dekont veya resmi belge ile kanıtlanmasının şart olduğunu belirterek, elden ödeme yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kiracıları rahatlatan açıklama şu şekilde:

Kiracıları rahatlatan açıklama şu şekilde:

'Diyelim ki kiracı göndermiş olduğu paranın açıklama kısmına 'kira bedeli' yazmadı. Böyle olsa bile o kira sayılır çünkü bir kira sözleşmesi, kontrat var. Kontratta şu tarihten itibaren kiracı olduğu ve şu bedeli yatıracağına dair bir sözleşme var. Sözleşmeye istinaden kiracı her ay ev sahibinin hesabına para gönderiyor. Bu kira yerine geçer çünkü daha önce böyle bir dava açılmış ve Yargıtay bu konuda bunun kira olduğunun kararını vermiş. Dolayısıyla ev sahibinin hesabına yatırılan para kira yerine geçer. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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