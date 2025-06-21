Memur Maaşlarına Gelecek Zamın Ardından Kıdem Tazminatında Tavan Yükselecek
Türkiye’de çalışan milyonlarca kişinin işten ayrıldığında hak kazandığı kıdem tazminatında dikkat çekici bir artış bekleniyor. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte, kıdem tazminatı tavanı da yukarı çekilecek. Uzmanlara göre bu artış, önceki dönemlere kıyasla belirgin bir seviyeye ulaşacak. Yeni tavan tutarıyla birlikte işçilerin alabileceği kıdem tazminatı miktarı önemli ölçüde yükselecek.
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Hesaplamaları memur maaşları yakından ilgilendiriyor.
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Yeni tavan ücret ne olacak?
Örnek hesaplama nasıl olacak?
Kimler kıdem tazminatı alabiliyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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