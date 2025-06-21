Memur Maaşlarına Gelecek Zamın Ardından Kıdem Tazminatında Tavan Yükselecek

Temmuz ayıyla birlikte kıdem tazminatında beklenen artış, işten ayrılmayı düşünen çalışanlar için önemli bir avantaj sağlayabilir. Mevcut tavan tutarı olan 46.655 TL ile öngörülen yeni tavan olan 54.073 TL arasında, her hizmet yılı için yaklaşık 7.418 TL’lik bir fark oluşuyor.

Örnek Hesaplama:

10 yıl çalışan bir kişi, toplamda 74.182 TL daha fazla kıdem tazminatı alabilir.

20 yıl çalışan birinde ise bu fark 148.364 TL’ye kadar çıkabiliyor.