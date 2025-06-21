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Memur Maaşlarına Gelecek Zamın Ardından Kıdem Tazminatında Tavan Yükselecek

Memur Maaşlarına Gelecek Zamın Ardından Kıdem Tazminatında Tavan Yükselecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 18:30

Türkiye’de çalışan milyonlarca kişinin işten ayrıldığında hak kazandığı kıdem tazminatında dikkat çekici bir artış bekleniyor. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte, kıdem tazminatı tavanı da yukarı çekilecek. Uzmanlara göre bu artış, önceki dönemlere kıyasla belirgin bir seviyeye ulaşacak. Yeni tavan tutarıyla birlikte işçilerin alabileceği kıdem tazminatı miktarı önemli ölçüde yükselecek.

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Hesaplamaları memur maaşları yakından ilgilendiriyor.

Hesaplamaları memur maaşları yakından ilgilendiriyor.

Mevcut durumda kıdem tazminatı tavanı 46.655 lira 43 kuruş olarak uygulanıyor. Bu rakam, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeler doğrultusunda yılda iki kez güncelleniyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu güncellemeler, memur maaş artış oranlarına paralel şekilde belirleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’a göre, Temmuz ayında memur maaşlarında yaklaşık %15,90’lık bir artış bekleniyor. Bu oranın %10,37’lik kısmı enflasyon farkından, kalanı ise toplu sözleşme zammından kaynaklanacak.

Yeni tavan ücret ne olacak?

Yeni tavan ücret ne olacak?

Kıdem tazminatı tavanı, yasal çerçevede belirli kıstaslara göre şekilleniyor. Hesaplamada temel alınan unsur, Devlet Memurları Kanunu kapsamında en yüksek devlet memuruna T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince bir hizmet yılı için ödenen en yüksek emeklilik ikramiyesi oluyor. Sistemde alt sınır olarak asgari ücret (26.005,50 TL) esas alınırken, üst sınır ise memur maaş katsayısına bağlı olarak belirleniyor. Yapılan son hesaplamalara göre, yeni dönemde tavan tutarının yaklaşık 54.073 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Örnek hesaplama nasıl olacak?

Örnek hesaplama nasıl olacak?

Temmuz ayıyla birlikte kıdem tazminatında beklenen artış, işten ayrılmayı düşünen çalışanlar için önemli bir avantaj sağlayabilir. Mevcut tavan tutarı olan 46.655 TL ile öngörülen yeni tavan olan 54.073 TL arasında, her hizmet yılı için yaklaşık 7.418 TL’lik bir fark oluşuyor.

Örnek Hesaplama:

10 yıl çalışan bir kişi, toplamda 74.182 TL daha fazla kıdem tazminatı alabilir.

20 yıl çalışan birinde ise bu fark 148.364 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kimler kıdem tazminatı alabiliyor?

Kimler kıdem tazminatı alabiliyor?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalışanların bazı temel koşulları yerine getirmesi gerekiyor.

Temel Şartlar:

– Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak

– İşveren tarafından haksız gerekçeyle işten çıkarılmak

– İşçinin, haklı sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi

Kadın çalışanlar için evlilikten sonra bir yıl içinde işten ayrılma

Erkek çalışanlar için askerlik hizmeti nedeniyle ayrılma

Çalışanın ölümü durumunda mirasçılara ödeme yapılması

Emeklilik Durumuna Göre Hak Kazanma Şartları:

8 Eylül 1999 öncesi işe girenler: 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim günü

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası: 25 yıl sigortalılık ve 4.500 prim günü ya da toplam 7.000 prim günü

1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayanlar: Sigortalılık süresine bağlı olarak 4.600 ila 5.400 prim günü arasında değişen şartları tamamlamalıdır.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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