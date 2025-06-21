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Dehşet Anları Kameraya Yansıdı: Brezilya'da Bir Sıcak Hava Balonu Havada Alev Alarak Düştü

Dehşet Anları Kameraya Yansıdı: Brezilya'da Bir Sıcak Hava Balonu Havada Alev Alarak Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.06.2025 - 18:04

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Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde yer alan Praia Grande bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. İçerisinde 22 kişi bulunan bir sıcak hava balonu, havadayken alev alarak yere çakıldı. Olay yerine hızla çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

Eyalet Valisi Jorginho Mello, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olay sonucunda şimdiye dek 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu. Mello, arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve diğer kayıp kişilerin bulunması için yoğun çaba harcandığını ifade etti.

O anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Bu trajik olay, sıcak hava balonlarının güvenliği ve denetimi konusunda ciddi soru işaretleri oluşturdu.

Bu trajik olay, sıcak hava balonlarının güvenliği ve denetimi konusunda ciddi soru işaretleri oluşturdu.

Son yıllarda başta ülkemiz olmak üzere pek çok yerde, sıcak hava balonlarıyla yapılan turistik uçuşların popülaritesi artıyor. Ancak bu tür kaza ve olaylar, turizm sektörüne olan güveni sarsıyor ve yetkililerin bu konuda daha fazla önlem alması gerektiğini gösteriyor. Bu tür olayların önüne geçebilmek için, sıcak hava balonlarının düzenli olarak bakım ve kontrolünün yapılması, pilotların eğitimlerinin yeterli olup olmadığının gözden geçirilmesi ve uçuş güvenliği standartlarının sürekli olarak güncellenmesi gerektiği uzmanlar tarafından belirtildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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