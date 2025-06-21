Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Sözleriyle Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınmasını Yorumladı
Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan gelişme sonrası Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Daha önce yaptığı bir yorumu hatırlatan Kütahyalı, sürece ilişkin çarpıcı bir yorum yaptı.
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Fatih Altaylı kısa süre önce gözaltına alındı.
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Eski açıklamalarını paylaştı.
"Uyarmıştım"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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