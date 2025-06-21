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Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Sözleriyle Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınmasını Yorumladı

Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Sözleriyle Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınmasını Yorumladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 22:44

Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan gelişme sonrası Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Daha önce yaptığı bir yorumu hatırlatan Kütahyalı, sürece ilişkin çarpıcı bir yorum yaptı.

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Fatih Altaylı kısa süre önce gözaltına alındı.

Fatih Altaylı kısa süre önce gözaltına alındı.

Fatih Altaylı, YouTube yayınında söylediği tartışmalı sözler nedeniyle gözaltına alındı. Altaylı, 'Cumhurbaşkanını Tehdit' suçlamasıyla gözaltına alınırken Rasim Ozan Kütahyalı da konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Eski açıklamalarını paylaştı.

Eski açıklamalarını paylaştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, 2 Nisan tarihinde sarf ettiği 'Fatih Altaylı bu haftalarda tutuklanır, YouTube programı tarihe karışırsa şaşırmayın. Daha sert bir dönem geliyor.” sözlerini bir kez daha paylaştı.

"Uyarmıştım"

"Uyarmıştım"

Rasim Ozan Kütahyalı bu sözlerini 'Maalesef söylemiş ve uyarmıştım Fatih Altaylı’yı. Allah taksiratını affetsin' notuyla paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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