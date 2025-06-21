Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını Tehdit" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Gazeteci Fatih Altaylı, internet sitesi ve YouTube kanalında güncel konuları yorumlamaya devam ediyor. Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayımladığı yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Altaylı’nın sözlerini paylaşarak, “Suyun ısınmaya başladığını” belirten bir yorum yaparak tepki göstermişti.