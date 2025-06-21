Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını Tehdit" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki son yayınında kullandığı ifadeler tartışma konusu olmuştu. Yayında Altaylı, 'halkın yüzde 70'inin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve devam etmesini istemediğini' söylerken, 'Bu halk padişahını boğmuştur' şeklinde yaptığı yorum bazı çevrelerden tepki aldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın da tepkisini çeken açıklamalar sosyal medyada da hayli konuşuldu.
Akşam saatlerinde ise Altaylı, “Youtube” kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alıp, tehdit ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı.
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YouTube yayınında sert ifadeler kullanmıştı.
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Fatih Altaylı kısa süre önce gözaltına alındı.
Eşi Hande Altaylı ise Fatih Altaylı'nın nereye götürüldüğünü bilmediklerini söyledi.
Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına neden olan açıklamaları:
Başsavcılıktan da açıklama geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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