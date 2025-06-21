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Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını Tehdit" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını Tehdit" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 21:21 Son Güncelleme: 21.06.2025 - 21:25

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki son yayınında kullandığı ifadeler tartışma konusu olmuştu. Yayında Altaylı, 'halkın yüzde 70'inin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve devam etmesini istemediğini' söylerken, 'Bu halk padişahını boğmuştur' şeklinde yaptığı yorum bazı çevrelerden tepki aldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın da tepkisini çeken açıklamalar sosyal medyada da hayli konuşuldu.

Akşam saatlerinde ise Altaylı, “Youtube” kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alıp, tehdit ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı.

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YouTube yayınında sert ifadeler kullanmıştı.

YouTube yayınında sert ifadeler kullanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, internet sitesi ve YouTube kanalında güncel konuları yorumlamaya devam ediyor. Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayımladığı yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Altaylı’nın sözlerini paylaşarak, “Suyun ısınmaya başladığını” belirten bir yorum yaparak tepki göstermişti.

Fatih Altaylı kısa süre önce gözaltına alındı.

Fatih Altaylı kısa süre önce gözaltına alındı.

Altaylı'nın yorumu kimi çevrelerce eleştirilirken, bazı kesimler tarafından da destek bulmuştu. Ancak akşam saatlerinde Fatih Altaylı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. 

İbrahim Haskaloğlu, konuyla ilgili 'Gazeteci Fatih Altaylı, “Youtube” kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alıp, tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.' ifadelerini kullandı.

Eşi Hande Altaylı ise Fatih Altaylı'nın nereye götürüldüğünü bilmediklerini söyledi.

Eşi Hande Altaylı ise Fatih Altaylı'nın nereye götürüldüğünü bilmediklerini söyledi.

Instagram hesabından açıklama yapan Hande Altaylı ise 'Az önce Fatih'i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz.' diyerek paylaşım yaptı.

T24'ün aldığı bilgiye göre de evine giden yedi kişilik emniyet ekibi, nereye götürüldüğü bilgisini vermeden Fatih Altaylı'yı gözaltına aldı

Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına neden olan açıklamaları:

Başsavcılıktan da açıklama geldi.

Başsavcılıktan da açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı: 

'Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtubesosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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