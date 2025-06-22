Fatih Altaylı'nın Tutuklanması Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı
Gazeteci Fatih Altaylı dün akşam saatlerinde 'cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle sevki gerçekleştirilen Altaylı, yayında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklandı. Kısa sürede sosyal medyada tepkiyle karşılanan tutuklama kararı için çok farklı kulvarlardaki isimlerden paylaşımlar geldi.
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Altaylı tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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