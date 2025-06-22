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Fatih Altaylı'nın Tutuklanması Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı

Fatih Altaylı'nın Tutuklanması Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 17:47

Gazeteci Fatih Altaylı dün akşam saatlerinde 'cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle sevki gerçekleştirilen Altaylı, yayında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklandı. Kısa sürede sosyal medyada tepkiyle karşılanan tutuklama kararı için çok farklı kulvarlardaki isimlerden paylaşımlar geldi.

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Altaylı tutuklandı.

Altaylı tutuklandı.

Kişisel YouTube kanalında yayınladığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla dün akşam gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Mahkemenin kararı sonrası Altaylı, cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada da birçok kişi tutuklamaya karşı tepkilerini dile getirdiler.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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