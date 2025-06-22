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Gözaltına Alınan Gazeteci Fatih Altaylı Tutuklandı

Gözaltına Alınan Gazeteci Fatih Altaylı Tutuklandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 16:41

Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Geceyi polis merkezinde geçiren Fatih Altaylı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İfadesi alınan Altaylı hakkında karar verildi.

Fatih Altaylı, tutuklandı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran Cumartesi akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Pazar günü öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen isim, savcılık ifadesinde, 'Yaklaşık 3 dakika olan orijinal video, benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. ' açıklamasında bulunmıştu. 

Cumhurbaşkanı'na tehdit iddiasıyla gözaltına alınan Altaylı ifadesinde 'Diğer, yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videolardan kesilerek, anlam bütünlüğü bozularak, sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna servis edilmiş videodur.' sözlerine yer vermişti.

Altaylı ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik ifadesi sona eren isim hakkında tutuklama kararı verildi.

Altaylı'nın tutuklanma kararını Gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

Altaylı'nın tutuklanma kararını Gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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