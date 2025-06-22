Gözaltına Alınan Gazeteci Fatih Altaylı Tutuklandı

Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran Cumartesi akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Pazar günü öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen isim, savcılık ifadesinde, 'Yaklaşık 3 dakika olan orijinal video, benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. ' açıklamasında bulunmıştu.

Cumhurbaşkanı'na tehdit iddiasıyla gözaltına alınan Altaylı ifadesinde 'Diğer, yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videolardan kesilerek, anlam bütünlüğü bozularak, sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna servis edilmiş videodur.' sözlerine yer vermişti.

Altaylı ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik ifadesi sona eren isim hakkında tutuklama kararı verildi.