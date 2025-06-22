Gözaltına Alınan Gazeteci Fatih Altaylı Tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Geceyi polis merkezinde geçiren Fatih Altaylı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İfadesi alınan Altaylı hakkında karar verildi.
Fatih Altaylı, tutuklandı.
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Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklandı.
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Altaylı'nın tutuklanma kararını Gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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