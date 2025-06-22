Sessiz Kalmadı: Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınması Sonrası Oğuzhan Uğur'dan Sert Çıkış!
Gazeteci Fatih Altaylı, bir önceki gün YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı. “Cumhurbaşkanı’na tehdit” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada binlerce yorum yapılırken, Didem Soydan’dan Defne Samyeli’ye kadar pek çok ünlü isim sessiz kalmadı. Son olarak en dikkat çeken çıkış ise Oğuzhan Uğur’dan geldi. “Bu tehdit değil, tarihtir” diyen Uğur, “Ayrıca Sn. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır, Padişah değildir, bunun neresi, kime tehdittir?” sözleriyle olay yarattı.
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Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, 20 Haziran 2025 tarihinde kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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Gözaltı haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aralarında Didem Soydan ve Defne Samyeli’nin de bulunduğu birçok ünlü isim karara sert tepki gösterdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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