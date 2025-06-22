Sessiz Kalmadı: Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınması Sonrası Oğuzhan Uğur'dan Sert Çıkış!

En dikkat çeken çıkışlardan biri ise Oğuzhan Uğur’dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uğur şu ifadeleri kullandı:

'Bu tehdit değil, tarihtir. Ayrıca Sn. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır, Padişah değildir, bunun neresi, kime tehdittir? Bir de yetkililer, bağımsız yargıdan bahsederken (biz bahsetmiyoruz, yetkililer bahsediyor…) Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı Oktay Saral’ın “suyun ısındı Fatih Altaylı” dedikten 10 saat sonra Altaylı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili, ya da yandaş gazetecilerin, bazı operasyonları bir hafta önceden TV’lerde duyurmasıyla ilgili ne düşünüyor? Merak içindeyim…

(aslında değilim)'