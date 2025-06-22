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Sessiz Kalmadı: Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınması Sonrası Oğuzhan Uğur'dan Sert Çıkış!

Sessiz Kalmadı: Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınması Sonrası Oğuzhan Uğur'dan Sert Çıkış!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.06.2025 - 10:27

Gazeteci Fatih Altaylı, bir önceki gün YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı. “Cumhurbaşkanı’na tehdit” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada binlerce yorum yapılırken, Didem Soydan’dan Defne Samyeli’ye kadar pek çok ünlü isim sessiz kalmadı. Son olarak en dikkat çeken çıkış ise Oğuzhan Uğur’dan geldi. “Bu tehdit değil, tarihtir” diyen Uğur, “Ayrıca Sn. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır, Padişah değildir, bunun neresi, kime tehdittir?” sözleriyle olay yarattı. 

İşte tüm gelişmeler…

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Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, 20 Haziran 2025 tarihinde kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, 20 Haziran 2025 tarihinde kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın söz konusu yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “tehdit içerikli ifadeler kullandığı” gerekçesiyle TCK 310. madde kapsamında işlem başlatıldığını duyurdu.

Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasının hemen ardından, eşi Hande Altaylı sosyal medya hesabından “Az önce Fatih'i aldılar nereye götürdüklerini bilmiyoruz” paylaşımıyla haberi doğruladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, soruşturma konusu olan video kesitini X (eski Twitter) hesabından “Suyun ısınmaya başladı” notuyla paylaşmış, bu paylaşımın üzerinden yaklaşık 10 saat sonra Altaylı’nın gözaltına alınması dikkat çekmişti.

Gözaltı haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aralarında Didem Soydan ve Defne Samyeli’nin de bulunduğu birçok ünlü isim karara sert tepki gösterdi.

Gözaltı haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aralarında Didem Soydan ve Defne Samyeli’nin de bulunduğu birçok ünlü isim karara sert tepki gösterdi.

En dikkat çeken çıkışlardan biri ise Oğuzhan Uğur’dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uğur şu ifadeleri kullandı:

'Bu tehdit değil, tarihtir. Ayrıca Sn. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır, Padişah değildir, bunun neresi, kime tehdittir? Bir de yetkililer, bağımsız yargıdan bahsederken (biz bahsetmiyoruz, yetkililer bahsediyor…) Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı Oktay Saral’ın “suyun ısındı Fatih Altaylı” dedikten 10 saat sonra Altaylı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili, ya da yandaş gazetecilerin, bazı operasyonları bir hafta önceden TV’lerde duyurmasıyla ilgili ne düşünüyor? Merak içindeyim… 

(aslında değilim)'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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