Didem Soydan Gazeteci Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınması Sonrası Mevcut Sisteme İsyan Etti!
Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınması sonrası ortalık adeta karıştı. Özellikle sosyal medyada kullanıcılar yaşanan gelişme sonrası görüşlerini paylaşmaya başladı. Ünlü isimler de Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki göstermeye başladı. Son olarak Didem Soydan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Soydan, paylaşımında mevcut sisteme sert eleştiriler yöneltti, “Toplumu bilinçli bir şekilde cehalete sürüklediniz” ifadelerini kullandı.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı son videoda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelişme sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Instagram hesabından yaptığı uzun paylaşımda, mevcut sisteme sert eleştiriler yönelten Soydan, şu sözlerle sitem etti:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın