onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Didem Soydan Gazeteci Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınması Sonrası Mevcut Sisteme İsyan Etti!

Didem Soydan Gazeteci Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınması Sonrası Mevcut Sisteme İsyan Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.06.2025 - 09:24

Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınması sonrası ortalık adeta karıştı. Özellikle sosyal medyada kullanıcılar yaşanan gelişme sonrası görüşlerini paylaşmaya başladı. Ünlü isimler de Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki göstermeye başladı. Son olarak Didem Soydan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Soydan, paylaşımında mevcut sisteme sert eleştiriler yöneltti, “Toplumu bilinçli bir şekilde cehalete sürüklediniz” ifadelerini kullandı.

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı son videoda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı son videoda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

Yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Bu millet hoşuna gitmeyeni boğmuştur, padişah da olsa” sözleri, kamuoyunda tehdit olarak yorumlandı ve Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı. 

Olayın ardından eşi Hande Altaylı, Instagram hesabından “Fatih’i biraz önce aldılar, nereye götürüldüğünü bilmiyoruz” diyerek gözaltı haberini doğruladı.

Gelişme sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Gelişme sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Pek çok kişi bu gözaltıyı ifade özgürlüğü bağlamında tartışırken, ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. En dikkat çekici çıkışlardan biri ise model Didem Soydan’dan geldi.

Instagram hesabından yaptığı uzun paylaşımda, mevcut sisteme sert eleştiriler yönelten Soydan, şu sözlerle sitem etti:

Instagram hesabından yaptığı uzun paylaşımda, mevcut sisteme sert eleştiriler yönelten Soydan, şu sözlerle sitem etti:

“Kendi safınızda, tek bir kişi bile korkudan ne ses çıkarabiliyor, ne soru sorabiliyor, ne de en ufak bir yorum yapabiliyor.

Destekçileriniz, düşünmekten, sorgulamaktan yoksun; kendilerine sunulanı sorgusuz sualsiz kabullenen, sürü psikolojisi içinde benliğini yitirmiş bir kitleye dönüştü.

Adalet, göz göre göre sistematik biçimde içi boşaltılmış bir kavrama dönüştü.

Muhalif olarak görülen herkes, hukuk dışı yöntemlerle susturuluyor, cezaevine kapatılıyor.

Mahkeme salonlarında, insanlar savcılara “Adalet nedir?” sorusunu anlatmaya çalışarak, çırpına çırpına kendilerini savunmaya çalışıyor.

Ülkenin dört bir yanını saran bu derin adaletsizlik duygusu, vicdan sahibi, eğitimli, aklıselim insanları çıldırmanın eşiğine getiriyor.

Bu denli cahil, bu denli eğitimsiz, bu kadar sorgulama yetisinden arındırılmış bir toplum tablosu akıl almaz.

Verilen tahribat, artık geri döndürülemez boyutlara ulaştı.

Açık ve pervasızca, “Bize karşıysan hapse girersin” diyen bir düzene dönüştü bu ülke.

Toplumu bilinçli bir şekilde cehalete sürüklediniz.

Sizden olmayanı hedef gösteren, kendi yandaşınıza ise korkudan dislizleşmiş, aklını teslim etmiş bir hale getirerek mutlak itaatle makyaj eden bir sistem inşa ettiniz.

Ve şimdi, alt metnini bile anlamadıkları söylemlerle gurur duyan, cehaletle kuşanmış bir kalkanın ardına saklanarak bu ülkeyi, “demokrasi” kılıfı altında işgal ettiniz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın