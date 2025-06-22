Didem Soydan Gazeteci Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınması Sonrası Mevcut Sisteme İsyan Etti!

“Kendi safınızda, tek bir kişi bile korkudan ne ses çıkarabiliyor, ne soru sorabiliyor, ne de en ufak bir yorum yapabiliyor.

Destekçileriniz, düşünmekten, sorgulamaktan yoksun; kendilerine sunulanı sorgusuz sualsiz kabullenen, sürü psikolojisi içinde benliğini yitirmiş bir kitleye dönüştü.

Adalet, göz göre göre sistematik biçimde içi boşaltılmış bir kavrama dönüştü.

Muhalif olarak görülen herkes, hukuk dışı yöntemlerle susturuluyor, cezaevine kapatılıyor.

Mahkeme salonlarında, insanlar savcılara “Adalet nedir?” sorusunu anlatmaya çalışarak, çırpına çırpına kendilerini savunmaya çalışıyor.

Ülkenin dört bir yanını saran bu derin adaletsizlik duygusu, vicdan sahibi, eğitimli, aklıselim insanları çıldırmanın eşiğine getiriyor.

Bu denli cahil, bu denli eğitimsiz, bu kadar sorgulama yetisinden arındırılmış bir toplum tablosu akıl almaz.

Verilen tahribat, artık geri döndürülemez boyutlara ulaştı.

Açık ve pervasızca, “Bize karşıysan hapse girersin” diyen bir düzene dönüştü bu ülke.

Toplumu bilinçli bir şekilde cehalete sürüklediniz.

Sizden olmayanı hedef gösteren, kendi yandaşınıza ise korkudan dislizleşmiş, aklını teslim etmiş bir hale getirerek mutlak itaatle makyaj eden bir sistem inşa ettiniz.

Ve şimdi, alt metnini bile anlamadıkları söylemlerle gurur duyan, cehaletle kuşanmış bir kalkanın ardına saklanarak bu ülkeyi, “demokrasi” kılıfı altında işgal ettiniz.”