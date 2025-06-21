CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltına Alınan Fatih Altaylı'ya Destek Verdi
Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Pek çok isimden peş peşe tepkiler gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sürece sessiz kalmadı. Altaylı’nın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Özel, ifade özgürlüğüne dikkat çekti.
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Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasının yankısı sürüyor.
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Özel, gözaltı kararına tepki gösterdi.
Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Nerde hata yapan biri var, arkasında hemen CHP yi görürsünüz. Altaylı hadsizlik etmiş, ülkenin lideri kim olursa olsun tehtid eder gibi söylemlerde bulunmak ... Devamını Gör
Galiba sen yeni düştün piyasaya. Hadi bak mesajına yorum da yapıldı, al maaşını çekil köşene.
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