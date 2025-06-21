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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltına Alınan Fatih Altaylı'ya Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltına Alınan Fatih Altaylı'ya Destek Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 23:47

Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Pek çok isimden peş peşe tepkiler gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sürece sessiz kalmadı. Altaylı’nın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Özel, ifade özgürlüğüne dikkat çekti.

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Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasının yankısı sürüyor.

Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasının yankısı sürüyor.

Fatih Altaylı akşam saatlerinde 'cumhurbaşkanın tehdit' suçlamasıyla gözaltına alındı. YouTube yayınında söylediği sözler üzerine harekete geçen savcılık da şu açıklamayı yapmıştı:

“Fatih Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan ‘YouTube’ sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle, Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Özel, gözaltı kararına tepki gösterdi.

Özel, gözaltı kararına tepki gösterdi.

Özgür Özel sosyal medya hesabından 'Fatih Altaylı gazetecidir' diyerek serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı.

Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde:

Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Nerde hata yapan biri var, arkasında hemen CHP yi görürsünüz. Altaylı hadsizlik etmiş, ülkenin lideri kim olursa olsun tehtid eder gibi söylemlerde bulunmak ... Devamını Gör

Ziya Akbaş

Galiba sen yeni düştün piyasaya. Hadi bak mesajına yorum da yapıldı, al maaşını çekil köşene.

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