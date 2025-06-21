CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltına Alınan Fatih Altaylı'ya Destek Verdi

Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Pek çok isimden peş peşe tepkiler gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sürece sessiz kalmadı. Altaylı’nın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Özel, ifade özgürlüğüne dikkat çekti.