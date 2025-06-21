ABD Basını, İran - İsrail Savaşı'na ABD'nin de Bu Gece Gireceğini İddia Etti

İran ile İsrail arasında süregelen çatışmalar, bölgedeki gerilimi her geçen gün daha da tırmandırıyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, Washington yönetimi de savaşa doğrudan müdahil olma ihtimalini değerlendiriyor. Ortadoğu, bir kez daha çatışmaların gölgesinde diken üstünde bir geceye hazırlanıyor. Uluslararası kamuoyu endişeyle gelişmeleri takip ederken, diplomatik girişimlerden henüz somut bir sonuç alınabilmiş değil.