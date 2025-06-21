ABD Basını, İran - İsrail Savaşı'na ABD'nin de Bu Gece Gireceğini İddia Etti
İran ile İsrail arasında süregelen çatışmalar, bölgedeki gerilimi her geçen gün daha da tırmandırıyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, Washington yönetimi de savaşa doğrudan müdahil olma ihtimalini değerlendiriyor. Ortadoğu, bir kez daha çatışmaların gölgesinde diken üstünde bir geceye hazırlanıyor. Uluslararası kamuoyu endişeyle gelişmeleri takip ederken, diplomatik girişimlerden henüz somut bir sonuç alınabilmiş değil.
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İran - İsrail arasıdna tansiyon düşmüyor.
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ABD müdahalesi gelebilir.
Yemen'i de aynı şekilde vurmuşlar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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