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ABD Basını, İran - İsrail Savaşı'na ABD'nin de Bu Gece Gireceğini İddia Etti

ABD Basını, İran - İsrail Savaşı'na ABD'nin de Bu Gece Gireceğini İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2025 - 23:12

İran ile İsrail arasında süregelen çatışmalar, bölgedeki gerilimi her geçen gün daha da tırmandırıyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, Washington yönetimi de savaşa doğrudan müdahil olma ihtimalini değerlendiriyor. Ortadoğu, bir kez daha çatışmaların gölgesinde diken üstünde bir geceye hazırlanıyor. Uluslararası kamuoyu endişeyle gelişmeleri takip ederken, diplomatik girişimlerden henüz somut bir sonuç alınabilmiş değil.

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İran - İsrail arasıdna tansiyon düşmüyor.

İran - İsrail arasıdna tansiyon düşmüyor.

İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla gerilimin zirveye çıktığı Ortadoğu’da, ABD’nin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olurken Amerikan medyasından dikkat çekici bir iddia geldi. Haberlere göre, zırh delici bombalarla donatılmış savaş uçakları Guam ve Diego, Garcia Adası’na sevk edildi. Bu gelişme, Washington’un askeri müdahaleye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

ABD müdahalesi gelebilir.

ABD müdahalesi gelebilir.

Fox News’un haberine göre, Missouri'den havalanan bombardıman uçaklarının uçuş sırasında yakıt ikmali yaptığı ve bu durumun uçakların ağır yük taşıdığını gösterdiği belirtildi. Bu yüklerin, sığınak delici bombalar olabileceği öne sürüldü. Uzmanlar, yalnızca ABD'nin envanterinde bulunan B-2 bombardıman uçaklarının 15 tonluk iki sığınak bombası taşıyabildiğini ve bu bombaların İran’ın en korunaklı nükleer tesisi olan Fordo’yu hedef almak için kullanılabileceğini ifade etti.

Yemen'i de aynı şekilde vurmuşlar.

Yemen'i de aynı şekilde vurmuşlar.

Daha önce ABD’nin Yemen’de İran destekli Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını yürüttüğü üssün, bu kez İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıda da kullanılabileceği öngörülüyor.

Son olarak, Washington’un bu gece İran’ın nükleer tesislerini bombalayabileceği yönünde çarpıcı iddialar gündeme geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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