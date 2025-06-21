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Fatih Altaylı Kimdir? Fatih Altaylı Neden Gözaltına Alındı?

Fatih Altaylı Kimdir? Fatih Altaylı Neden Gözaltına Alındı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.06.2025 - 21:55

Son dönemlerde köşe yazıları ve Youtube programları ile gündemden hiç düşmeyen isimlerin başında gelen Fatih Altaylı, duayen gazeteci kimliğinin yanı sıra entelektüel kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Habertürk ekranlarında devam eden kült programı 'Teke Tek' ile hatırlanan Fatih Altaylı'nın biyografisi ve yaşamı merak ediliyor. Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü YouTube kanalında yayınladığı son videodaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı. Fatih Altaylı kimdir, neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

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Fatih Altaylı Kimdir?

Fatih Altaylı Kimdir?

Fatih Altaylı 20 Eylül 1962 doğumlu Türk gazetecidir. Televizyon ekranlarının en eski simalarından biri olan Altaylı Van'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve Ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuyan Altaylı, ardından Galatasaray Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde almaktayken burayı terk eden Altaylı, Basın Yayın Yüksekokulu üzerinden devam etmekteyken bu okulu da diploma almadan bıraktı. 

Fatih Altaylı'nın mesleğe başlaması 1982 yılına tekamül ediyor. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde spor muhabirliği yapan Altaylı, 4 yıl çalıştıktan sonra Güneş Gazetesi'ne geçti. Burada da hızlı bir kariyer gelişimi gösteren Altaylı, Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü görevine getirildi.

1992 yılına kadar Güneş Gazetesi'ndeki görevini sürdüren Altaylı, aynı yıl bu gazetenin kapanması ile işsiz kaldı. Fakat bu durum kendisini yıldırmadı ve 1993 yılında dönemin nadir özel radyolarından biri olan Best FM'in kuruculuğunu yaptı.

Teke Tek ile Zirveye Yerleşti

Teke Tek ile Zirveye Yerleşti

BEST FM’in kuruluşunun ardından popülerliği artan Altaylı, 1995’te Kanal D ile anlaştı ve günümüze kadar çeşitli kanallarda devam eden, televizyonların kült yapımlarından biri olan “Teke Tek” programını burada yapmaya başladı. Aynı yıl Hürriyet Gazetesi’nde de yazarlık yapan Altaylı, burada uzun süre kalmayıp Show TV’ye geçti.

Show TV’den bir yıl sonra, yani 1996’da ayrılan Altaylı, yeniden Kanal D ile anlaşıp Doğan Medya Grubu'nda önemli işlere ve programlara imza attı. Ancak 2005 yılında Doğan Medya ile de yollarını ayırdı. Bir süre ATV bünyesinde Teke Tek programını yaptıktan sonra, 2009 yılında Habertürk’e geçti.

Fatih Altaylı'nın Özel Hayatı ile İlgili Bilinenler

Fatih Altaylı'nın Özel Hayatı ile İlgili Bilinenler

İyi bir Galatasaraylı olarak bilinen Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı camiada tanınan ve saygı gören isimlerden biridir. Galatasaray’da yöneticilik de yapmış olan Altaylı, 2001 yılında Galatasaray Kulübü yönetiminde asbaşkanlık görevini üstlenmiştir.

Sonraki yönetimlerde pek aktif rol almayan Altaylı, son birkaç yönetimle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmiştir. Bir dönem kulüp başkanlığı yapan Mustafa Cengiz tarafından üyelikten çıkarılan Altaylı, 2021 yılından bu yana Galatasaray ile herhangi bir resmi bağı bulunmamaktadır.

Fatih Altaylı Neden Gözaltına Alındı?

Fatih Altaylı Neden Gözaltına Alındı?

Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü YouTube kanalında yayınladığı son videodaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı. Yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada ve siyasi çevrelerde tartışma yarattı. Altaylı, videoda “Bu halk padişahını boğmuştur hoşuna gitmediği zaman” şeklindeki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Altaylı’nın sözlerine sert tepki göstererek “Suyun ısınmaya başladığını” ifade etti.

Gözaltı Süreci ve Tepkiler

Gözaltı Süreci ve Tepkiler

Gözaltı haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, Altaylı’nın eşi Hande Altaylı da Instagram’dan “Az önce Fatih’i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz” açıklamasını yaptı.

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Fatih Altaylı'nın Gözaltına Alınmasına Neden Olan Açıklamaları:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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