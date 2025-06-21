Fatih Altaylı Kimdir? Fatih Altaylı Neden Gözaltına Alındı?

Fatih Altaylı 20 Eylül 1962 doğumlu Türk gazetecidir. Televizyon ekranlarının en eski simalarından biri olan Altaylı Van'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve Ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuyan Altaylı, ardından Galatasaray Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde almaktayken burayı terk eden Altaylı, Basın Yayın Yüksekokulu üzerinden devam etmekteyken bu okulu da diploma almadan bıraktı.

Fatih Altaylı'nın mesleğe başlaması 1982 yılına tekamül ediyor. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde spor muhabirliği yapan Altaylı, 4 yıl çalıştıktan sonra Güneş Gazetesi'ne geçti. Burada da hızlı bir kariyer gelişimi gösteren Altaylı, Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü görevine getirildi.

1992 yılına kadar Güneş Gazetesi'ndeki görevini sürdüren Altaylı, aynı yıl bu gazetenin kapanması ile işsiz kaldı. Fakat bu durum kendisini yıldırmadı ve 1993 yılında dönemin nadir özel radyolarından biri olan Best FM'in kuruculuğunu yaptı.