ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Personelleri İçin Bir Uyarı Bildirisi Yayınladı
ABD, İran ve İsrail arasındaki gerilim Orta Doğu genelinde tansiyonu yükseltti. Bölgedeki gelişmeler birçok ülkeyi alarma geçirirken, Washington da olası risklere karşı önlem aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de görev yapan personeline yönelik yeni bir dizi uyarı yayınladı. Güvenlik önlemlerinin artırılması istenirken, belirli bölgelerden uzak durulması tavsiye edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD, İran-İsrail savaşına dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD bölgede ve Türkiye'deki personellerine uyarılarda bulundu.
İşte o uyarı ve önerilerden bazıları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın