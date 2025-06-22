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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Personelleri İçin Bir Uyarı Bildirisi Yayınladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Personelleri İçin Bir Uyarı Bildirisi Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 20:11

ABD, İran ve İsrail arasındaki gerilim Orta Doğu genelinde tansiyonu yükseltti. Bölgedeki gelişmeler birçok ülkeyi alarma geçirirken, Washington da olası risklere karşı önlem aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de görev yapan personeline yönelik yeni bir dizi uyarı yayınladı. Güvenlik önlemlerinin artırılması istenirken, belirli bölgelerden uzak durulması tavsiye edildi.

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ABD, İran-İsrail savaşına dahil oldu.

ABD, İran-İsrail savaşına dahil oldu.

İran ve İsrail arasında bir süredir devam eden savaşa dün gece ABD'de İran'a saldırarak dahil oldu. ABD'nin savaşa katılmasının ardından İran'dan 'meşru müdafa hakkımız saklı' açıklaması yapıldı.

ABD bölgede ve Türkiye'deki personellerine uyarılarda bulundu.

ABD bölgede ve Türkiye'deki personellerine uyarılarda bulundu.

Türkiye'deki ABD personellerine yapılan uyarılarda çeşitli durumlara karşı önlem almaları gerektiği duyuruldu. Çalışanlara 'Kişisel seyehatlerden kaçının' denildi.

İşte o uyarı ve önerilerden bazıları:

İşte o uyarı ve önerilerden bazıları:

• Kişisel seyahatlerden kaçının.

• Gösteri, protesto ve benzeri toplanmalardan uzak durun.

ABD karşıtı söylemlere karşı dikkatli olun.

• Yoğun polis varlığı görülen alanlarda bulunmamaya özen gösterin.

• Yol kapanmaları ve trafik aksaklıklarına karşı hazırlıklı olun.

• Ortamların hızla şiddet içeren hale gelebileceğini akılda bulundurun.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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