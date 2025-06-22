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İran-İsrail-ABD Üçgeninde Gerilim Azalmıyor: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit

İran-İsrail-ABD Üçgeninde Gerilim Azalmıyor: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 22:27

Ortadoğu’da İran, ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilim sıcak çatışmalarla devam ediyor. Bölgedeki savaş hali küresel endişeleri artırırken, Washington cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ya barış ya da felaket arasında bir tercih yapmaları gerektiğini söyledi.

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"İran'ın elinden bombayı aldık"

"İran'ın elinden bombayı aldık"

ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik son saldırıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Operasyonu “tarihi bir zafer” olarak tanımlayan Trump, “İran’ın elinden bombayı aldık. Binlerce Amerikalının ölümünden sorumluydular. Eğer harekete geçmeseydik nükleer silah kullanacaklardı. Bu gerçekten istisnai ve başarılı bir operasyondu” dedi.

"Ya barış ya da felaket olacak"

"Ya barış ya da felaket olacak"

Trump açıklamalarına 'İran'da ya barış olacak, ya da son 8 günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak. Unutmayın daha çok hedef var. Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz.' diye devam etti.

"Tanrı İsrail'i korusun"

"Tanrı İsrail'i korusun"

Trump, ordusunun gücüne değinirken 'Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok. Tanrı'yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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