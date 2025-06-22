İran-İsrail-ABD Üçgeninde Gerilim Azalmıyor: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit
Ortadoğu’da İran, ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilim sıcak çatışmalarla devam ediyor. Bölgedeki savaş hali küresel endişeleri artırırken, Washington cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ya barış ya da felaket arasında bir tercih yapmaları gerektiğini söyledi.
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"İran'ın elinden bombayı aldık"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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