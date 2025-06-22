İran-İsrail-ABD Üçgeninde Gerilim Azalmıyor: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit

Trump açıklamalarına 'İran'da ya barış olacak, ya da son 8 günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak. Unutmayın daha çok hedef var. Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz.' diye devam etti.