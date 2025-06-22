22 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözaltına Alınan Gazeteci Fatih Altaylı Tutuklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’den İran’a Saldırı: Bombardımandan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı
Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Konferansına Mesaj: “Çözmemiz Gereken En Önemli Mesele Kürt Meselesidir”
MASAK Raporunda Yer Almıştı: Ekrem İmamoğlu’nun Babası Hasan İmamoğlu’nun Banka Hesaplarına Bloke Konuldu
İran Meclisi Onayladı: Küresel Petrolün Yüzde 20'sinin Geçtiği Hürmüz Boğazı Kapanabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Altaylı'nın Tutuklanması Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Personelleri İçin Bir Uyarı Bildirisi Yayınladı
Yıllardır Eski Menajeriyle Davalık Olan Elçin Sangu, Sözleşmesinde Yer Alan Akılalmaz Maddeyi İlk Kez Anlattı!
Türkiye'de Yaşayan Bir Alman Marka İçeriklerini Karşılaştırdı: "Markalar Türkiye'yi 2. Sınıf mı Görüyor?"
İsrail'de Çalışan Bir Çinli Savaşın Öteki Yüzünü Anlattı:" Sadece Yahudiler Sığınaklara Girebiliyor"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın