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22 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

22 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 20:21

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Gözaltına Alınan Gazeteci Fatih Altaylı Tutuklandı

Gözaltına Alınan Gazeteci Fatih Altaylı Tutuklandı

Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Geceyi polis merkezinde geçiren Fatih Altaylı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İfadesi alınan Altaylı hakkında karar verildi.

Fatih Altaylı, tutuklandı.

ABD’den İran’a Saldırı: Bombardımandan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

ABD’den İran’a Saldırı: Bombardımandan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

ABDİsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalara bu gece itibariyle resmen dahil oldu. ABD’nin B-2 bombardıman uçakları, İran’ın 3 nükleer tesisine de saldırı düzenledi.

ABD’nin İran’a saldırısından ilk görüntüler de ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Konferansına Mesaj: “Çözmemiz Gereken En Önemli Mesele Kürt Meselesidir”

Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Konferansına Mesaj: “Çözmemiz Gereken En Önemli Mesele Kürt Meselesidir”

Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğluİstanbul’da düzenlenene Barışın Yolunu Açmak Konferasına bir mesaj gönderdi.

“Türkiye’de barışın ancak güçlü bir demokratik siyaset” ile olacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Çözmemiz gereken meselelerin en önemlisi, Kürt meselesidir.” ifadelerini kullandı.

MASAK Raporunda Yer Almıştı: Ekrem İmamoğlu’nun Babası Hasan İmamoğlu’nun Banka Hesaplarına Bloke Konuldu

MASAK Raporunda Yer Almıştı: Ekrem İmamoğlu’nun Babası Hasan İmamoğlu’nun Banka Hesaplarına Bloke Konuldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.

Gazeteci Altan Sancar, soruşturma ile ilgili düzenlenen MASAK raporu sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun tüm banka hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı.

İran Meclisi Onayladı: Küresel Petrolün Yüzde 20'sinin Geçtiği Hürmüz Boğazı Kapanabilir

İran Meclisi Onayladı: Küresel Petrolün Yüzde 20'sinin Geçtiği Hürmüz Boğazı Kapanabilir

İran - İsrail arasında yaşanan gerginlik 10. gününde de devam ediyor. Son olarak ABD'nin de savaş dahil olmasıyla bölgedeki gerilim arttı. Son günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali üzerinde duruluyordu. İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı. İran Dini Lideri Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de Boğaz'ı kapatmak için onayı gerekiyor.

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Fatih Altaylı'nın Tutuklanması Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı

Fatih Altaylı'nın Tutuklanması Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı

Gazeteci Fatih Altaylı dün akşam saatlerinde 'cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle sevki gerçekleştirilen Altaylı, yayında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklandı. Kısa sürede sosyal medyada tepkiyle karşılanan tutuklama kararı için çok farklı kulvarlardaki isimlerden paylaşımlar geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Personelleri İçin Bir Uyarı Bildirisi Yayınladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Personelleri İçin Bir Uyarı Bildirisi Yayınladı

ABD, İran ve İsrail arasındaki gerilim Orta Doğu genelinde tansiyonu yükseltti. Bölgedeki gelişmeler birçok ülkeyi alarma geçirirken, Washington da olası risklere karşı önlem aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de görev yapan personeline yönelik yeni bir dizi uyarı yayınladı. Güvenlik önlemlerinin artırılması istenirken, belirli bölgelerden uzak durulması tavsiye edildi.

Yıllardır Eski Menajeriyle Davalık Olan Elçin Sangu, Sözleşmesinde Yer Alan Akılalmaz Maddeyi İlk Kez Anlattı!

Yıllardır Eski Menajeriyle Davalık Olan Elçin Sangu, Sözleşmesinde Yer Alan Akılalmaz Maddeyi İlk Kez Anlattı!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatih Altaylı'nın yayınlanan son YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu Elçin Sangu, Birsen Altuntaş'ın aylardır dilinden düşürmediği 'eski menajerle davalık olma süreci' hakkında ilk kez konuştu. 

'Bu bir kölelik sözleşmesi' diyen Elçin Sangu, sözleşmede yer alan akılalmaz maddeyi tüm detaylarıyla anlattı!

Türkiye'de Yaşayan Bir Alman Marka İçeriklerini Karşılaştırdı: "Markalar Türkiye'yi 2. Sınıf mı Görüyor?"

Türkiye'de Yaşayan Bir Alman Marka İçeriklerini Karşılaştırdı: "Markalar Türkiye'yi 2. Sınıf mı Görüyor?"

Son zamanlarda, ülkemizdeki birçok ürünün, yabancı eşdeğerlerine kıyasla daha düşük kalitede, sağlığa zararlı ve daha küçük boyutta olduğu iddiaları gündemde yer alıyor. Bu durum, tüketiciler arasında güveni sarsıyor. Ürünlerin kalitesizliği ve sağlıksız oluşu, hem tüketici sağlığını tehdit ediyor hem de ülkemizin durumunu olumsuz etkiliyor. Yurt dışında yaşayan pek çok kişi, mümkün olan ürünlerle karşılaştırmalar yapıyor. 

Türkiye'de yaşayan Almanya vatandaşı Julia Graner da içeriğini bildiği bir ürünle benzer bir karşılaştırma yaptı. Ülkemizde kullanılan bir ürünün içeriğinde Palm yağı kullanılmaya devam edildiği ortaya çıktı.

İsrail'de Çalışan Bir Çinli Savaşın Öteki Yüzünü Anlattı:" Sadece Yahudiler Sığınaklara Girebiliyor"

İsrail'de Çalışan Bir Çinli Savaşın Öteki Yüzünü Anlattı:" Sadece Yahudiler Sığınaklara Girebiliyor"

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim sürerken geçtiğimiz günlerde savaşa İran da dahil oldu. İsrail'den gelen saldırılara kırmızı intikam bayrağı ile yanıt veren İran, saldırılarına hemen başlamıştı. İki ülke arasındaki çatışma devam ederken savaşa ABD de dahil oldu. İsrail'deki son durumun görüntüleri gelmeye başladı ve pek çok kişinin bomba sığınaklarına geçtiği görüldü. 

İsrail'de çalışan bir Çinli de savaşın görünmeyen yüzünü anlattı. Başka ülke vatandaşlarının sığınakları kullanmasına izin verilmediğini söyleyen adam yaşananları bir video ile paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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