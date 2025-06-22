22 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Son zamanlarda, ülkemizdeki birçok ürünün, yabancı eşdeğerlerine kıyasla daha düşük kalitede, sağlığa zararlı ve daha küçük boyutta olduğu iddiaları gündemde yer alıyor. Bu durum, tüketiciler arasında güveni sarsıyor. Ürünlerin kalitesizliği ve sağlıksız oluşu, hem tüketici sağlığını tehdit ediyor hem de ülkemizin durumunu olumsuz etkiliyor. Yurt dışında yaşayan pek çok kişi, mümkün olan ürünlerle karşılaştırmalar yapıyor.

Türkiye'de yaşayan Almanya vatandaşı Julia Graner da içeriğini bildiği bir ürünle benzer bir karşılaştırma yaptı. Ülkemizde kullanılan bir ürünün içeriğinde Palm yağı kullanılmaya devam edildiği ortaya çıktı.