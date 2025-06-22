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MASAK Raporunda Yer Almıştı: Ekrem İmamoğlu’nun Babası Hasan İmamoğlu’nun Banka Hesaplarına Bloke Konuldu

MASAK Raporunda Yer Almıştı: Ekrem İmamoğlu’nun Babası Hasan İmamoğlu’nun Banka Hesaplarına Bloke Konuldu

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2025 - 15:11

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.

Gazeteci Altan Sancar, soruşturma ile ilgili düzenlenen MASAK raporu sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun tüm banka hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı.

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Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları, İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları, İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Avcılar Belediye Başkanları da aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Savcılık, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait Balıkesir’deki ev ve çevresinde de arama yapmıştı.

Baba Hasan İmamoğlu’nun hesaplarına bloke konulmuş.

Baba Hasan İmamoğlu’nun hesaplarına bloke konulmuş.

Gazeteci Altan Sancar, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun banka hesaplarına yayınlanan MASAK raporu sonrasında bloke konulduğunu açıkladı.

Ayrıca MASAK raporunda Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte diğer aile fertlerinin de olduğu bildirildi.

Gazeteci Altan Sancar'ın paylaşımı

Gazeteci Altan Sancar'ın paylaşımı
twitter.com

'Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun banka hesaplarına birkaç gün önce bloke konuldu. Yayınlanan MASAK raporu sonrasında bu işlem yapıldı.

Aynı raporda İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ve tüm ailesi yer alıyordu.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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