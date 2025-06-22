MASAK Raporunda Yer Almıştı: Ekrem İmamoğlu’nun Babası Hasan İmamoğlu’nun Banka Hesaplarına Bloke Konuldu
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.
Gazeteci Altan Sancar, soruşturma ile ilgili düzenlenen MASAK raporu sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun tüm banka hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı.
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Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları, İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda tutuklanmıştı.
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Baba Hasan İmamoğlu’nun hesaplarına bloke konulmuş.
Gazeteci Altan Sancar'ın paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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