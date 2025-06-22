Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Konferansına Mesaj: “Çözmemiz Gereken En Önemli Mesele Kürt Meselesidir”
Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da düzenlenene Barışın Yolunu Açmak Konferasına bir mesaj gönderdi.
“Türkiye’de barışın ancak güçlü bir demokratik siyaset” ile olacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Çözmemiz gereken meselelerin en önemlisi, Kürt meselesidir.” ifadelerini kullandı.
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19 Mart’ta “yolsuzluk” operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Barış İçin Toplumsal Girişim’in düzenlediği konferansa mesaj gönderdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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