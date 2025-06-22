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Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Konferansına Mesaj: “Çözmemiz Gereken En Önemli Mesele Kürt Meselesidir”

Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Konferansına Mesaj: “Çözmemiz Gereken En Önemli Mesele Kürt Meselesidir”

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2025 - 12:55

Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da düzenlenene Barışın Yolunu Açmak Konferasına bir mesaj gönderdi.

“Türkiye’de barışın ancak güçlü bir demokratik siyaset” ile olacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Çözmemiz gereken meselelerin en önemlisi, Kürt meselesidir.” ifadelerini kullandı.

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19 Mart’ta “yolsuzluk” operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Barış İçin Toplumsal Girişim’in düzenlediği konferansa mesaj gönderdi.

19 Mart’ta “yolsuzluk” operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Barış İçin Toplumsal Girişim’in düzenlediği konferansa mesaj gönderdi.

T24’te yer alan habere göre,konferansı düzenleyen girişime teşekkür eden İmamoğlu, “Hepinize Silivri’deki hücremden en sıcak selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Barış ve demokrasi için mücadele eden herkese, ülkemizin barışa çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde bu konferansı düzenleyen Barış için Toplumsal Girişim’e teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Orta Doğu’da çok kritik gelişmeler yaşıyoruz”

“Orta Doğu’da çok kritik gelişmeler yaşıyoruz”

Türkiye; çok kritik ve zorlu bir eşikten geçiyor. Yakın çevremiz savaşlarla, çatışmalarla çevrelenmiş durumda. Ortadoğu’da güç dengelerini değiştirme, tüm bölgeyi dönüştürme potansiyeli taşıyan kritik gelişmeler yaşanıyor. Yaşananlar, Türkiye’yi ve ülkemizin bekasını da tehdit edebilecek bir düzeye ulaştı. Ortadoğu bir ateş çemberinin içerisindeyken, Türkiye’de birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz hayati önem taşıyor. Toplumun bütün kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmamız, bugün her zamankinden daha elzem bir hal almış durumdadır.'

“Kardeşlik bağımızı güçlendirmeliyiz”

“Kardeşlik bağımızı güçlendirmeliyiz”

Bu çalkantılı sürece, ne yazık ki izlenen yanlış politikalar nedeniyle ekonomik açıdan oldukça kırılgan bir şekilde giriyoruz. 19 Mart’ta gözaltına alınmam ile başlayan süreçte, milletimizin yıllardır büyük sıkıntılar çekerek biriktirdiği milyarlaca dolar rezervin yakılmış olması da bu hassas dönemde elimizi zayıflatıyor. Oysa bu birikim, savaş ve ekonomik kriz ortamında milletimizin cebini rahatlatmak için kullanılabilirdi. Ekonomimizin böylesine kırılgan olduğu bir dönemde, birlik ve beraberliğimizin de zayıflamasına asla izin veremeyiz. Yüzlerce yıla dayanan kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bölgenin içinde bulunduğu kriz ortamını ülkemiz için bir fırsata çevirmeli, yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlarımızı ortak akılla ve ülkemizin bekası dışında hiçbir çıkar hesabı yapmadan çözüme kavuşturmalıyız. Demokratik bir geleceğe giden yolu, sorunlarımızın çözümü vesilesiyle inşa etmeliyiz.

“Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir önem taşımaktadır”

“Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir önem taşımaktadır”

Çözmemiz gereken meselelerin en önemlisi, Kürt meselesidir. Ekim 2024’te başlayan ve örgütün fesih açıklamasıyla devam eden Terörsüz Türkiye süreci, tarihi bir önem taşımaktadır. Türkiye’de barış ancak silahların susması, güçlü bir demokratik siyaset ile toplumun her kesiminin konuşması, taleplerini dile getirmesi ile mümkün olacaktır. Demokrasinin güçlendirilmesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi için olmazsa olmazdır. Gerekli idari ve hukuki düzenlemeler geciktirilmeden hayata geçirilmeli, anti-demokratik uygulamalardan acilen geri dönülmelidir. Toplumun herhangi bir kesiminin dışlandığı, muhalefetin baskı altına alındığı bir ortamda gerçek ve kalıcı bir barıştan, toplumsal huzur ortamından söz etmek mümkün değildir.

“Yargı bağımsızlığı ve adalet öncelikle sağlanmalıdır”

“Yargı bağımsızlığı ve adalet öncelikle sağlanmalıdır”

Türkiye’de demokrasinin güçlenmesi adına atılacak ilk adımlardan biri yargı bağımsızlığının ve adaletin sağlanmasıdır. Hukuk, siyasete alet edilmemelidir. Türkiye’de insanların şafak operasyonlarıyla gözaltına alındığı; haklarında iddianameler bile hazırlanmadan aylarca, yıllarca özgürlüğünden mahrum edildiği; sandıkta kazanılamayan belediyelere kayyumların atandığı; yargının toplumsal muhalefete karşı bir sopa olarak kullanıldığı; sanatçıların, gazetecilerin, gençlerin sindirilmeye çalışıldığı dönemleri artık arkada bırakması gerekmektedir. Türkiye’nin bekası için kurmak zorunda olduğumuz birlik ve beraberliğin sağlanması için demokrasiye, güçlü bir demokrasi için adalete ihtiyacımız var. Etrafımızın savaşlarla çevrelendiği bugünlerde Türkiye’de barışı bir an önce tesis etmeliyiz. Çoğulcu, katılımcı, şeffaf, eşitlikçi, özgürlükçü ve adaletli bir demokrasiyi hep birlikte inşa etmek için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız.

Önümüzde bütün insanlarımızın ülkemizin eşit paydaşı olarak buluştuğu, mutlu, huzurlu, güçlü bir Türkiye için önemli bir fırsat var. Barış Konferansı’nın bu hedefe değerli katkılar sunmasını tüm kalbimle diliyorum. En kısa sürede bir araya gelebilmek ümidiyle hepinize en sıcak selam ve sevgilerimi sunuyorum.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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