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ABD’nin İran’a Saldırısı: Pizza Siparişi Takibi ile Saldırıyı Önceden Bildi

ABD’nin İran’a Saldırısı: Pizza Siparişi Takibi ile Saldırıyı Önceden Bildi

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2025 - 12:10

ABD, bu gece İran’a saldırı düzenleyerek Orta Doğu’daki gerilime resmen dahil oldu. ABD bombardıman uçakları, İran’ın nükleer tesisilerini hedef aldı.

“Pentagon Pizza Report” isimli sosyal medya hesabı, ABD Savunma Bakanlığı’nın bulunduğu Pentagon’da artan pizza siparişlerini takip ederek ABD’nin İran’a olan saldırısını yaklaşık 1 saat önce tahmin etti.

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ABD’nin bombardıman uçaklarıyla İran’a düzenlendiği saldırı gündemde.

ABD’nin bombardıman uçaklarıyla İran’a düzenlendiği saldırı gündemde.

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara resmen dahil olan ABD, İran’ın 3 nükleer tesisini sığınak delici bombalarla vurmuştu. 

ABD Başkanı Trump vurdukları tesisleri “yok ettik” dedi ancak İran saldırıdan etkilenmediğini açıkladı.

İddiaya göre İran saldırı öncesinde tesislerden önemli olacak maddeleri kaçırmayı başardı.

ABD’nin İran saldırısı öncesinde sosyal medyada ise ilginç bir paylaşım yapıldı.

ABD’nin İran saldırısı öncesinde sosyal medyada ise ilginç bir paylaşım yapıldı.
twitter.com

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyı duyurmasından yaklaşık bir saat önce platform, 'Pentagon'a en yakın Papa Johns zincirinde YÜKSEK hareketlilik var. Ayrıca Freddies Beach Bar'da ise Cumartesi akşamına göre çok düşük bir hareketlilik var. Bunlar Pentagon'dakilerin mesaiye kaldığının klasik potansiyel göstergeleri' denildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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