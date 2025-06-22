ABD’nin İran’a Saldırısı: Pizza Siparişi Takibi ile Saldırıyı Önceden Bildi
ABD, bu gece İran’a saldırı düzenleyerek Orta Doğu’daki gerilime resmen dahil oldu. ABD bombardıman uçakları, İran’ın nükleer tesisilerini hedef aldı.
“Pentagon Pizza Report” isimli sosyal medya hesabı, ABD Savunma Bakanlığı’nın bulunduğu Pentagon’da artan pizza siparişlerini takip ederek ABD’nin İran’a olan saldırısını yaklaşık 1 saat önce tahmin etti.
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ABD’nin bombardıman uçaklarıyla İran’a düzenlendiği saldırı gündemde.
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ABD’nin İran saldırısı öncesinde sosyal medyada ise ilginç bir paylaşım yapıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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