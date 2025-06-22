ABD’nin İran’a Saldırısı: Pizza Siparişi Takibi ile Saldırıyı Önceden Bildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyı duyurmasından yaklaşık bir saat önce platform, 'Pentagon'a en yakın Papa Johns zincirinde YÜKSEK hareketlilik var. Ayrıca Freddies Beach Bar'da ise Cumartesi akşamına göre çok düşük bir hareketlilik var. Bunlar Pentagon'dakilerin mesaiye kaldığının klasik potansiyel göstergeleri' denildi.