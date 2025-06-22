İsrail'de Çalışan Bir Çinli Savaşın Öteki Yüzünü Anlattı:" Sadece Yahudiler Sığınaklara Girebiliyor"

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim sürerken geçtiğimiz günlerde savaşa İran da dahil oldu. İsrail'den gelen saldırılara kırmızı intikam bayrağı ile yanıt veren İran, saldırılarına hemen başlamıştı. İki ülke arasındaki çatışma devam ederken savaşa ABD de dahil oldu. İsrail'deki son durumun görüntüleri gelmeye başladı ve pek çok kişinin bomba sığınaklarına geçtiği görüldü.
İsrail'de çalışan bir Çinli de savaşın görünmeyen yüzünü anlattı. Başka ülke vatandaşlarının sığınakları kullanmasına izin verilmediğini söyleyen adam yaşananları bir video ile paylaştı.
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"Sadece Yahudilerin bomba sığınaklarına girmesine izin veriliyor, diğer ülke vatandaşlarını almıyorlar."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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