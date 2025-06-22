İsrail'de Çalışan Bir Çinli Savaşın Öteki Yüzünü Anlattı:" Sadece Yahudiler Sığınaklara Girebiliyor"

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim sürerken geçtiğimiz günlerde savaşa İran da dahil oldu. İsrail'den gelen saldırılara kırmızı intikam bayrağı ile yanıt veren İran, saldırılarına hemen başlamıştı. İki ülke arasındaki çatışma devam ederken savaşa ABD de dahil oldu. İsrail'deki son durumun görüntüleri gelmeye başladı ve pek çok kişinin bomba sığınaklarına geçtiği görüldü.

İsrail'de çalışan bir Çinli de savaşın görünmeyen yüzünü anlattı. Başka ülke vatandaşlarının sığınakları kullanmasına izin verilmediğini söyleyen adam yaşananları bir video ile paylaştı.