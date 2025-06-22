onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İsrail'de Çalışan Bir Çinli Savaşın Öteki Yüzünü Anlattı:" Sadece Yahudiler Sığınaklara Girebiliyor"

İsrail'de Çalışan Bir Çinli Savaşın Öteki Yüzünü Anlattı:" Sadece Yahudiler Sığınaklara Girebiliyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2025 - 09:54

İçerik Devam Ediyor

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim sürerken geçtiğimiz günlerde savaşa İran da dahil oldu. İsrail'den gelen saldırılara kırmızı intikam bayrağı ile yanıt veren İran, saldırılarına hemen başlamıştı. İki ülke arasındaki çatışma devam ederken savaşa ABD de dahil oldu. İsrail'deki son durumun görüntüleri gelmeye başladı ve pek çok kişinin bomba sığınaklarına geçtiği görüldü. 

İsrail'de çalışan bir Çinli de savaşın görünmeyen yüzünü anlattı. Başka ülke vatandaşlarının sığınakları kullanmasına izin verilmediğini söyleyen adam yaşananları bir video ile paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Sadece Yahudilerin bomba sığınaklarına girmesine izin veriliyor, diğer ülke vatandaşlarını almıyorlar."

"Sadece Yahudilerin bomba sığınaklarına girmesine izin veriliyor, diğer ülke vatandaşlarını almıyorlar."

Bomba sığınakları, insanların savaş zamanlarında veya herhangi bir felaket durumunda hayatta kalabilmeleri için inşa edilen, genellikle yer altında bulunan ve güçlü bir yapıya sahip olan korunaklı yerlerdir. Bu sığınaklar, patlama etkilerine, radyasyonlara ve kimyasal saldırılara karşı koruma sağlar. İçerisinde yaşamak için gerekli olan tüm olanaklar düşünülerek tasarlanmıştır. Yeterli hava, su ve yiyecek stokları ile donatılmıştır. Ayrıca, içerideki insanların dış dünyayla iletişim kurabilmesi için gerekli teknolojik aletler de bulunur. Bu sayede, dışarıda ne olursa olsun, içerideki insanlar güvende olur ve hayatta kalabilirler. 

Fakat Çinli çalışan ''Bir Çinli olarak Yahudilere karşı pek sempati duymadığımı fark ettim.' diyerek Yahudiler dışında, başka ülke vatandaşlarının sığınaklara alınmadığını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
4
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın