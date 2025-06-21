Kore Savaşı'nda Şehit Olan Bir Askerin Kimliğini Getiren Koreli Heyet Bir Kore Gazimizi Ziyaret Etti

Güney Kore, dünyanın en vefalı ülkelerinden biri. Kore Savaşı sırasında yaptığımız yardımı bugün hala unutmuş değiller. Kore'de, savaşta şehit düşmüş bir Türk askerine ait kimlik belgesini bulundu. Bu belge, Koreli askerler tarafından bizzat Türkiye'ye getirildi ve doğrudan şehidin ailesine teslim edilmek için heyet oluşturuldu. Bu süreçte, Koreli heyet Mersin'de yaşayan son Kore gazilerinden birini de ziyaret etti ve ona saygılarını ve minnetlerini iletti. Koreli askerin, gazimizin önünde diz çöktüğü anlar izleyenleri duygulandırdı.