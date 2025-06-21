Kore Savaşı'nda Şehit Olan Bir Askerin Kimliğini Getiren Koreli Heyet Bir Kore Gazimizi Ziyaret Etti

Güney Kore, dünyanın en vefalı ülkelerinden biri. Kore Savaşı sırasında yaptığımız yardımı bugün hala unutmuş değiller. Kore'de, savaşta şehit düşmüş bir Türk askerine ait kimlik belgesini bulundu. Bu belge, Koreli askerler tarafından bizzat Türkiye'ye getirildi ve doğrudan şehidin ailesine teslim edilmek için heyet oluşturuldu. Bu süreçte, Koreli heyet Mersin'de yaşayan son Kore gazilerinden birini de ziyaret etti ve ona saygılarını ve minnetlerini iletti. Koreli askerin, gazimizin önünde diz çöktüğü anlar izleyenleri duygulandırdı.
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Bu olay, Türk ve Kore halkları arasındaki derin bağları ve karşılıklı saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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