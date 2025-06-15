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Yapay Zeka Değil Gerçek: Prof. Dr. İlber Ortaylı Berk Keklik'in Videosunda Oynadı

Yapay Zeka Değil Gerçek: Prof. Dr. İlber Ortaylı Berk Keklik'in Videosunda Oynadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.06.2025 - 12:16

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, yakın dönemin tarihçiler arasında en çok ilgi gören isimlerin başında geliyor. Ortaylı, bilgi birikimi ve anlatım yeteneği ile ön plana çıkıyor. Tarih bilimine olan katkıları ve tarih bilincinin toplumda yayılmasına yönelik çabaları, onu bu alanda öne çıkaran en önemli faktörlerden. Kendine has üslubu ve bilimsel yaklaşımıyla, tarih bilimine yeni bir soluk getiren Ortaylı, bu alanda kendisini kanıtlamış bir isim. 

Kendisi şimdi de 'uberkuloz' ismiyle bilinen Berk Keklik'in videosunda yer aldı. Video kısa sürede beğeni topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Ortamda söylenen yalanı aganla aynı anda fark etmişsindir" başlıklı videoda elbette mesele tarihti.

"Ortamda söylenen yalanı aganla aynı anda fark etmişsindir" başlıklı videoda elbette mesele tarihti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın oyunculuk yeteneği de beğeni topladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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