Yapay Zeka Değil Gerçek: Prof. Dr. İlber Ortaylı Berk Keklik'in Videosunda Oynadı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yakın dönemin tarihçiler arasında en çok ilgi gören isimlerin başında geliyor. Ortaylı, bilgi birikimi ve anlatım yeteneği ile ön plana çıkıyor. Tarih bilimine olan katkıları ve tarih bilincinin toplumda yayılmasına yönelik çabaları, onu bu alanda öne çıkaran en önemli faktörlerden. Kendine has üslubu ve bilimsel yaklaşımıyla, tarih bilimine yeni bir soluk getiren Ortaylı, bu alanda kendisini kanıtlamış bir isim.

Kendisi şimdi de 'uberkuloz' ismiyle bilinen Berk Keklik'in videosunda yer aldı. Video kısa sürede beğeni topladı.