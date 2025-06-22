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İran’dan Karşı Saldırı: İsrail’e Çok Sayıda Füze İsabet Etti

İran’dan Karşı Saldırı: İsrail’e Çok Sayıda Füze İsabet Etti

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2025 - 08:41

Dün gece saatlerinde ABD tarafından hava saldırısına uğrayan İran, İsrail’e karşı yeni bir füze saldırı operasyonu gerçekleştirdi.

İran tarafından gönderilen füzelerin Tel Aviv, Hayfa ve Nes Tzuna'da yıkıma sebep olduğu öğrenildi.

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İran’ın 3 nükleer tesisi gece saatlerinde ABD tarafından vuruldu.

İran’ın 3 nükleer tesisi gece saatlerinde ABD tarafından vuruldu.

Tüm detaylar 👇

İran, ABD’nin saldırısı sonrasında İsrail’e yeni bir füze operasyonu düzenledi.

İran, ABD’nin saldırısı sonrasında İsrail’e yeni bir füze operasyonu düzenledi.

İran’dan ateşlenen füzeler Tel Aviv, Hayfa ve Nes Tzuna’ya düştü. İlk belirlemeler göre saldırı sonrasında İsrail’de 2’si ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Saldırı sonrasında İsrail’den görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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