onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran ve İsrail Savaşında İki Ülke de Bilanço Açıkladı

İran ve İsrail Savaşında İki Ülke de Bilanço Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 00:03

İran ile İsrail arasında süregelen savaş, karşılıklı saldırıların artmasıyla birlikte daha da şiddetlendi. Son günlerde yoğunlaşan çatışmaların ardından her iki ülke de yaşananlara dair ilk resmi bilançolarını yayımladı. Can kayıpları, yaralılar ve altyapı hasarlarıyla ilgili veriler, çatışmaların boyutunu gözler önüne serdi. Uluslararası toplum endişeyle gelişmeleri takip ederken, bölgedeki tansiyonun kısa vadede düşmesi beklenmiyor. Taraflar arasındaki gerilim ise her geçen saat daha da tırmanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki ülke arasında tansiyon düşmüyor.

İki ülke arasında tansiyon düşmüyor.

İsrail'in İran'ı vurmasıyla başlayan sürecin ardından karşılıklı saldırılar sürüyor. İki ülkede de zaiyat artarken, iki ülke bilanço açıklayarak son durumu kamuoyu ile paylaştılar.

İran'da ölü sayısı artıyor.

İran'da ölü sayısı artıyor.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu ülkede sivil kayıpların arttığını açıkladı. Rustemiyan, yaşamını yitiren sivillerin sayısının 430’a, yaralıların ise 3 bin 500’e ulaştığını belirtti.

İsrail'de artan saldırılara rağmen ölü sayısının azlığı dikkat çekiyor.

İsrail'de artan saldırılara rağmen ölü sayısının azlığı dikkat çekiyor.

İsrail de savaşın bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre ülkeye 950’den fazla füze fırlatıldı, saldırılarda 24 kişi hayatını kaybederken 1.217 kişi yaralandı. Güvenlik gerekçesiyle 8.190 kişi evlerinden tahliye edildi. Çatışmalarda 30 binden fazla araç ve binada hasar meydana geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emel

Ne İran umrumda ne de İsrail. Kendi başınızı yeseniz keşke yönetenler olarak. Erkekler savaş çıkarıyor, olan kadınlara, çocuklara ve hayvanlara oluyor. Düzen... Devamını Gör

johnm2

bunu da erkek düşmanlığına bağladın ya :D ne yaşadın da kafayı yedin acaba

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.