İran ve İsrail Savaşında İki Ülke de Bilanço Açıkladı

İran ile İsrail arasında süregelen savaş, karşılıklı saldırıların artmasıyla birlikte daha da şiddetlendi. Son günlerde yoğunlaşan çatışmaların ardından her iki ülke de yaşananlara dair ilk resmi bilançolarını yayımladı. Can kayıpları, yaralılar ve altyapı hasarlarıyla ilgili veriler, çatışmaların boyutunu gözler önüne serdi. Uluslararası toplum endişeyle gelişmeleri takip ederken, bölgedeki tansiyonun kısa vadede düşmesi beklenmiyor. Taraflar arasındaki gerilim ise her geçen saat daha da tırmanıyor.