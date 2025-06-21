İran ve İsrail Savaşında İki Ülke de Bilanço Açıkladı
İran ile İsrail arasında süregelen savaş, karşılıklı saldırıların artmasıyla birlikte daha da şiddetlendi. Son günlerde yoğunlaşan çatışmaların ardından her iki ülke de yaşananlara dair ilk resmi bilançolarını yayımladı. Can kayıpları, yaralılar ve altyapı hasarlarıyla ilgili veriler, çatışmaların boyutunu gözler önüne serdi. Uluslararası toplum endişeyle gelişmeleri takip ederken, bölgedeki tansiyonun kısa vadede düşmesi beklenmiyor. Taraflar arasındaki gerilim ise her geçen saat daha da tırmanıyor.
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İki ülke arasında tansiyon düşmüyor.
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İran'da ölü sayısı artıyor.
İsrail'de artan saldırılara rağmen ölü sayısının azlığı dikkat çekiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ne İran umrumda ne de İsrail. Kendi başınızı yeseniz keşke yönetenler olarak. Erkekler savaş çıkarıyor, olan kadınlara, çocuklara ve hayvanlara oluyor. Düzen... Devamını Gör
bunu da erkek düşmanlığına bağladın ya :D ne yaşadın da kafayı yedin acaba
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