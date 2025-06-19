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MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ten İsrail'e Çağrı: "Derhal Son Verin"

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ten İsrail'e Çağrı: "Derhal Son Verin"

Milli Savunma Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2025 - 14:05

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara değindi.

Tuğamiral Aktürk, İsrail uçaklarının Türkiye’nin hava sahasını ihlal ettiği iddiasının ise doğru olmadığını açıkladı.

İsrail’in bölgeyi kaosa sürüklediğini ifade eden Tuğamiral Aktürk, 'İsrail, yakın coğrafyamızda ciddi bir istikrarsızlığa yol açan saldırılarına derhal son vermelidir.' dedi.

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İsrail, 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırı ile birlikte Orta Doğu’da savaş ateşini bir kez daha yaktı.

İsrail, 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırı ile birlikte Orta Doğu’da savaş ateşini bir kez daha yaktı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İsrail’in saldırganlığına Türkiye’den de peş peşe tepkiler geldi.

Son olarak MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail’in saldırganlığına son vermesi yönünde açıklamalarda bulundu.

“İsrail bir an önce vazgeçmelidir”

“İsrail bir an önce vazgeçmelidir”

İran’ın nükleer programlarıyla ilgili meselenin diplomatik yollarla çözülmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail yine küresel ve bölgesel barışı tehlikeye atmış ve uluslararası hukuku ihlal ederek komşumuz İran’a saldırmıştır.

İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’a yönelik saldırgan politikaları bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozmaktadır. İsrail’in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir. İsrail’in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır.

Dünyanın en modern, en saygın ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesini ve milletini koruma azim ve kararlılığına sahiptir, buna muktedirdir.'

İsrail savaş uçakları Türk hava sahasını ihlal etti mi?

İsrail savaş uçakları Türk hava sahasını ihlal etti mi?

İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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