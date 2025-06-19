MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ten İsrail'e Çağrı: "Derhal Son Verin"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara değindi.
Tuğamiral Aktürk, İsrail uçaklarının Türkiye’nin hava sahasını ihlal ettiği iddiasının ise doğru olmadığını açıkladı.
İsrail’in bölgeyi kaosa sürüklediğini ifade eden Tuğamiral Aktürk, 'İsrail, yakın coğrafyamızda ciddi bir istikrarsızlığa yol açan saldırılarına derhal son vermelidir.' dedi.
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İsrail, 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırı ile birlikte Orta Doğu’da savaş ateşini bir kez daha yaktı.
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“İsrail bir an önce vazgeçmelidir”
İsrail savaş uçakları Türk hava sahasını ihlal etti mi?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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